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خطوات بسيطة للمساعدة في إطالة عمر بطارية سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 04:00 مساء
خطوات بسيطة للمساعدة في إطالة عمر بطارية سيارتك
تدوم بطاريات السيارات ما بين ثلاث إلى خمس سنوات وهناك طرق لإطالة عمرها تعرف عليها (الإنترنت)
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يتفق جميع السائقين على أن حدوث عطل ما في البطارية يمكن أن يتسبب في مشكلة كبيرة على الطريق، وهناك عوامل مثل الظروف الجوية القاسية وطريقة استخدامك للسيارة يمكن أن تؤثر على عمر بطارية سيارتك، وتوقفها في أي لحظة.
في المتوسط ​، تدوم بطاريات السيارات ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، وإذا كنت ترغب في تجنب الحاجة إلى تغييرها، فإليك خمسة طرق بسيطة للمساعدة في إطالة عمرها:

اختبر جهد البطارية بانتظام
- قد يؤدي الاختبار الاستباقي للبطارية إلى حمايتك من الانهيار أو فشل البطارية في أثناء الوجود على الطرق وأبسط طريقة لاختبار جهد البطارية هي استخدام مقياس الفولتميتر، كما أن الفولتميتر الرقمي هو الأسهل في الاستخدام، وللحصول على أدق قراءة، أكمل اختبار الجهد بعد 12 ساعة على الأقل من إيقاف تشغيل سيارتك.
- وابدأ بتوصيل الفولتميتر الموجب بالطرف الموجب على البطارية وتكرار ذلك مع السالب، وستحصل بعد ذلك على قراءة للجهد.
- وعادةً ما تعرض البطارية المشحونة بالكامل قراءة تتراوح بين 12.4 و 12.8 فولت، لذلك إذا كانت قراءة الجهد لديك خارج هذه الأرقام، فمن المحتمل أن البطارية تتطلب فحصًا احترافيًا من ميكانيكي.

لا تترك سيارتك غير مستخدمة لفترات طويلة من الزمن:
- إذا كانت سيارتك غير نشطة لعدة أيام في كل مرة (أو إذا تم أخذها في رحلات قصيرة فقط)، فلن يكون للبطارية الوقت الكافي لإعادة الشحن.
- ستعمل سيارتك في أفضل حالاتها عند استخدامها بانتظام، لذا إذا أمكن، أخرجها لمدة 30 دقيقة بالسيارة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لتسخين المحرك وتدوير سوائل سيارتك.

نظف بطاريتك بانتظام
- يمكن أن تتسبب الأوساخ أو الأوساخ أو الرطوبة الموجودة على بطارية السيارة في حدوث تسرب عبر غلاف البطارية مما يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي، والذي قد يؤدي بدوره إلى تسطيح البطارية.
- ويمكن إزالة الأوساخ الموجودة على السطح بسهولة باستخدام إسفنجة وقطعة قماش جافة، ويمكن فعل ذلك مرة واحدة في الشهر على الأقل لتجنب تراكمها.
- عندما لا يعمل محرك سيارتك لا تستخدم الملحقات الإلكترونية
- قد يؤدي استمرار تشغيل المصابيح الأمامية أو المصابيح الداخلية أو تشغيل الإشعال لتشغيل نظام المعلومات والترفيه دون تشغيل المحرك إلى استنزاف البطارية.
- وهذا بسبب إيقاف تشغيل مولد التيار المتردد في سيارتك عند إيقاف تشغيل المحرك، لذلك تستنزف الملحقات الإلكترونية الطاقة من بطارية سيارتك بدلاً من ذلك.
- ولتجنب ذلك، تحقق من إطفاء كل شيء (والأهم من ذلك، الأضواء الخاصة بك) في كل مرة تخرج فيها من سيارتك.

صيانة سيارتك على أساس منتظم
- لتجنب فرصة حدوث عطل غير متوقع، من الأفضل أن يتم اختبار بطارية سيارتك بشكل احترافي، وفي أثناء الصيانة اطلب من المختص التحقق من أن بطاريتك في حالة جيدة وأنه يتم شحنها بشكل صحيح.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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