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بالفيديو: سيارة عملية صغيرة من «Ligier»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أبريل 2023, 10:40 صباحا
بالفيديو: سيارة عملية صغيرة من «Ligier»
سيارة أنيقة وصغيرة الحجم لمعالجة مشكلة الازدحامات المرورية (الإنترنت)
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أصبحت الازدحامات المرورية في المدن الكبرى اليوم من المشكلات التي يعاني منها الكثير من سائقي السيارات، لذا قررت «Ligier» طرح مركبة عملية وصغيرة الحجم تسهل قيادتها.

وتأتي سيارة «Myli» الجديدة كنسخة معدلة عن بعض المركبات الكهربائية التي استعرضتها «Ligier» سابقا، لكنها حصلت على تصميم أنيق وعصري، وصنع هيكلها من الحديد والألومينيوم والفايبر المتين والخفيف الوزن، وصمم الهيكل ليراعي معايير السلامة وفقا لموقع «روسيا اليوم».

هيكل السيارة
وجاءت المركبة بطول مترين و95 سنتيمترا، بعرض 150 سم، وارتفاع 153 سم، وجهّزت بعجلات تتراوح مقاساتها ما بين 13 و16 إنشا، وحصلت على مقاعد مخصصة لراكبين، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 459 لترا.

وصممت واجهة القيادة لتكون بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه إذ تزينت بعناصر من البلاستيك وألياف الكربون، ووضعت على جانبيها فتحات التكييف، وثبت في منتصف الواجهة شاشة لمسية للتحكم بالعديد من خصائص السيارة.

محرك السيارة
وستحصل نسخ السيارة على محركات كهربائية صديقة للبيئة، وعلى عدة أنواع من البطاريات: بطاريات تكفيها لتقطع 63 كلم بالشحنة الكاملة، وبطاريات تكفيها لقطع 123 كلم بالشحنة، وبطاريات تكفي لقطع 192 كلم، وتتراوح مدة شحن هذه البطاريات ما بين 2.5 إلى 6 ساعات تقريبا، وستبدأ أسعار «Myli Ligier» الجديدة من 12700 يورو.

 

 

سيارة أنيقة وصغيرة الحجم لمعالجة مشكلة الازدحامات المرورية (الإنترنت)
سيارة أنيقة وصغيرة الحجم لمعالجة مشكلة الازدحامات المرورية (الإنترنت)
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