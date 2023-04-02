17 ألف دولار للحصول على كهربائية «Geely» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت عملاق صناعة السيارات الصينية شركة «Geely» النقاب عن مركبتها الجديدة التي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا في عالم المركبات الكهربائية، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

هيكل السيارة

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر انسيابي يتميز بتصميم واجهته الأمامية والتصميم الأنيق لخطوط الإضاءة الموجودة على قسمه الخلفي، وجاء الهيكل بوزن 1625 كيلوغراما ، بطول 4 أمتار و64 سنتيمترا، وارتفاع 187 سنتيمترا، والمسافة بين محوري العجلات فيه 276 سنتيمترا.

المقصورة الداخلية

وحصلت قمرة السيارة على تصميم بسيط وأنيق بنفس الوقت، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشة قبالة المقود، ووضعت في وسطها شاشة لمسية بارزة، وبين المقاعد الأمامية ثبتت أزرار التحكم بالأبواب وبعض خصائص القيادة.

ولم تكشف «Geely» الكثير عن المواصفات التقنية لهذه المركبة بعد، لكن التسريبات تشير إلى أن السيارة حصلت على تقنيات متطورة للتحكم بالمسار، وعلى أنظمة أمان ممتازة، وعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات.

محرك السيارة

وأشار الخبراء إلى أن المركبة ستطرح بمحرك كهربائي بعزم 163 حصانا، وستجهز ببطاريات تكفيها لقطع 415 كيلومترا بالشحنة الكاملة، فضلا عن أنها صممت لتكون عملية استبدال بطاريتها سهلة مقارنة بالسيارات الكهربائية الأخرى.

سعر السيارة

ومن المتوقع أن تطرح هذه السيارة في الأسواق العالمية صيف العام الجاري، بأسعار تتراوح ما بين 17400 و23000 دولار.



«Geely» تدخل بقوة إلى عالم السيارات الكهربائية المتطورة (الإنترنت)

«Geely» تدخل بقوة إلى عالم السيارات الكهربائية المتطورة (الإنترنت)