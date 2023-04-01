  • Alwasat News
Atwasat

عيوب التصنيع تجبر «هوندا» على إيقاف مبيعات «سيفيك تايب آر» 2023

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 02:32 مساء
عيوب التصنيع تجبر «هوندا» على إيقاف مبيعات «سيفيك تايب آر» 2023
«هوندا» توقف مبيعات «سيفيك تايب آر» بسبب خلل في هيكل المقعد (الإنترنت)
alwasat radio

قامت شركة «هوندا» بإيقاف مبيعات سياراتها 2023 «سيفيك تايب آر» 2023 بسبب خلل في هيكل المقعد، حيث تشير االوثائق إلى أن إطار وسادة مقعد السائق قد تم لحامه بشكل غير صحيح، مما قد يؤدي إلى كسره في حال وقوع حادث.

جاء هذا بعد أن اشتكى عدد كبير من ملاك سيارات «هوندا» خاصة من طراز «سيفيك تايب آر» 2023 من المقاعد المزعجة في العديد من منتديات الإنترنت لوجود مشكلات بها.

في حين أن الصرير والخشخشة يمكن أن تكون مزعجة، خاصة في السيارة الجديدة وهي موديل العام 2023، إلا أنها نادراً ما تكون سبباً في أمر إيقاف البيع، ولكن هذا ما نتج عنه هذا الخلل، وفقاً للوثيقة، لأنه قد تكون علامة على مشكلة أمان أكبر بكثير.

يحدث الصرير بسبب تجميع إطار وسادة مقعد السائق في سيارة «سيفيك تايب آر» 2023، تحدث الضوضاء في السيارة بسبب اللحام السيئ الذي يمكن أن ينكسر في حادث، مما يتسبب في فشل أنظمة أمان السيارة ويزيد من احتمالية حدوث إصابة.

شركة صناعة السيارات «هوندا» أوقفت المبيعات وأصدرت استدعاء للسلامة على طرازات معينة من السيارة من أجل بحث المشكلة وحلها بشكل جدي.

وليس من الواضح عدد المركبات التي تعاني من تلك المشكلة التي يتم استدعاؤها، وقد لا يشير فحص VIN بعد إلى ما إذا كان يجب على ملاك هوندا «سيفيك تايب آر» 2023 انتظار إصلاح الاستدعاء، بمجرد التأكد.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم إصلاح المقاعد لأن اتصال الوكيل ينص على أن الأجزاء الضرورية غير متوفرة بعد، ومن غير الواضح متى ستكون جاهزة للاستخدام، تقول «هوندا» إنها ستبدأ في إخطار المالكين بالمشكلة في منتصف شهر مايو من أجل البدء في علاج المشكلة.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد

أنشيلوتي يرحب بتدريب منتخب البرازيل مع احترام ريال مدريد
«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال

«ما وراء التاريخ»: الطريق من خليج البمبة إلى راس الهلال
خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه

خلونا نحلموا 4 (حـ6): استغلال المياه
«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»

«أكلات ماجدة 2» (حـ6): سلاطة المكرونة بالمايونيز و«أم علي»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ4): مقلب السيارة
«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر

«مع فدوى»: المتميزة في علم النفس ملاك بن جابر
3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

3 أرقام قياسية فريدة لصلاح عبر بوابة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات

ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح الرياضة

مبروك المصراتي: لابد من تطبيق القوة القاهرة من قبل الحكومة والتدخل العاجل لإصلاح...
بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»

بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»
شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية

شنقب يسأل عن سر الفجوة بين الكرة العربية والليبية
ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً

ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً
250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان

250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان
عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي

عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي
«الميزان 6»: رفقاء السوء

«الميزان 6»: رفقاء السوء
«ما وراء التاريخ»: البردي

«ما وراء التاريخ»: البردي
الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات

الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات
«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة

«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
نظف ردياتير سيارتك في خطوات بسيطة
نظف ردياتير سيارتك في خطوات بسيطة
بالفيديو: تعديلات جديدة على «Sonata» هيونداي
بالفيديو: تعديلات جديدة على «Sonata» هيونداي
بالفيديو: الصين تنتج سيارة كهربائية طائرة
بالفيديو: الصين تنتج سيارة كهربائية طائرة
بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «رينو»
بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «رينو»
«هوندا» تستدعي 330 ألف سيارة بسبب عيوب التصنيع
«هوندا» تستدعي 330 ألف سيارة بسبب عيوب التصنيع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟...
كيف تعتني بالمصابيح الأمامية لسيارتك؟
كيف تعتني بالمصابيح الأمامية لسيارتك؟...
قبل شراء سيارة جديدة.. كل ما تحتاج معرفته عن نظام «هايبرد»
قبل شراء سيارة جديدة.. كل ما تحتاج معرفته عن نظام «هايبرد»...
«مرسيدس» تكشف إحدى أجمل سياراتها الشبابية (فيديو)
«مرسيدس» تكشف إحدى أجمل سياراتها الشبابية (فيديو)...
«هيونداي» و«كيا» تستدعيان سيارتهما بسبب الحريق
«هيونداي» و«كيا» تستدعيان سيارتهما بسبب الحريق...
المزيد
عيوب التصنيع تجبر «هوندا» على إيقاف مبيعات «سيفيك تايب آر» 2023
عيوب التصنيع تجبر «هوندا» على إيقاف مبيعات «سيفيك تايب آر» ......
بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»
بالفيديو: تعرف على جديد «Cayenne» المتطورة من «بورش»...
سيارة فرنسية صغيرة للتغلب على الازدحامات المرورية
سيارة فرنسية صغيرة للتغلب على الازدحامات المرورية...
«هوندا» تستدعي 330 ألف سيارة بسبب عيوب التصنيع
«هوندا» تستدعي 330 ألف سيارة بسبب عيوب التصنيع...
بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «رينو»
بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «رينو»...
المزيد