عيوب التصنيع تجبر «هوندا» على إيقاف مبيعات «سيفيك تايب آر» 2023

القاهرة - بوابة الوسط

قامت شركة «هوندا» بإيقاف مبيعات سياراتها 2023 «سيفيك تايب آر» 2023 بسبب خلل في هيكل المقعد، حيث تشير االوثائق إلى أن إطار وسادة مقعد السائق قد تم لحامه بشكل غير صحيح، مما قد يؤدي إلى كسره في حال وقوع حادث.

جاء هذا بعد أن اشتكى عدد كبير من ملاك سيارات «هوندا» خاصة من طراز «سيفيك تايب آر» 2023 من المقاعد المزعجة في العديد من منتديات الإنترنت لوجود مشكلات بها.

في حين أن الصرير والخشخشة يمكن أن تكون مزعجة، خاصة في السيارة الجديدة وهي موديل العام 2023، إلا أنها نادراً ما تكون سبباً في أمر إيقاف البيع، ولكن هذا ما نتج عنه هذا الخلل، وفقاً للوثيقة، لأنه قد تكون علامة على مشكلة أمان أكبر بكثير.

يحدث الصرير بسبب تجميع إطار وسادة مقعد السائق في سيارة «سيفيك تايب آر» 2023، تحدث الضوضاء في السيارة بسبب اللحام السيئ الذي يمكن أن ينكسر في حادث، مما يتسبب في فشل أنظمة أمان السيارة ويزيد من احتمالية حدوث إصابة.

شركة صناعة السيارات «هوندا» أوقفت المبيعات وأصدرت استدعاء للسلامة على طرازات معينة من السيارة من أجل بحث المشكلة وحلها بشكل جدي.

وليس من الواضح عدد المركبات التي تعاني من تلك المشكلة التي يتم استدعاؤها، وقد لا يشير فحص VIN بعد إلى ما إذا كان يجب على ملاك هوندا «سيفيك تايب آر» 2023 انتظار إصلاح الاستدعاء، بمجرد التأكد.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم إصلاح المقاعد لأن اتصال الوكيل ينص على أن الأجزاء الضرورية غير متوفرة بعد، ومن غير الواضح متى ستكون جاهزة للاستخدام، تقول «هوندا» إنها ستبدأ في إخطار المالكين بالمشكلة في منتصف شهر مايو من أجل البدء في علاج المشكلة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

