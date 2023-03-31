سيارة فرنسية صغيرة للتغلب على الازدحامات المرورية

القاهرة - بوابة الوسط

قررت شركة «ليجر» (Ligier) الفرنسية طرح مركبة عملية وصغيرة الحجم تسهل قيادتها في المدن، وذلك بغرض الإسهام في حل مشكلة الازدحامات المرورية التي تواجه المليارات من البشر حول العالم.

وحسب موقع «موتو ون»، تأتي سيارة «Myli» الجديدة كنسخة معدلة عن بعض المركبات الكهربائية التي استعرضتها «Ligier» سابقا، لكنها حصلت على تصميم أنيق وعصري، وصنع هيكلها من الحديد والألومينيوم والفايبر المتين والخفيف الوزن، وصمم الهيكل ليراعي معايير السلامة.

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وجاءت المركبة بطول مترين و95 سنتيمترا، وبعرض 150 سنتيمترا، وارتفاع 153 سنتيمترا، وجهّزت بعجلات تتراوح مقاساتها ما بين 13 و16 إنشا، وحصلت على مقاعد مخصصة لراكبين، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 459 لترا، وفق «روسيا اليوم».

بسيطة وأنيقة

وصممت واجهة القيادة فيها لتكون بسيطة وأنيقة بنفس الوقت إذ تزينت بعناصر من البلاستيك وألياف الكربون، ووضعت على جانبيها فتحات التكييف، وثبت في منتصف الواجهة شاشة لمسية للتحكم بالعديد من خصائص السيارة.

وستحصل نسخ السيارة على محركات كهربائية صديقة للبيئة، وعلى عدة أنواع من البطاريات: بطاريات تكفيها لتقطع 63 كلم بالشحنة الكاملة، وبطاريات تكفيها لقطع 123 كيلومترا بالشحنة، وبطاريات تكفي لقطع 192 كيلومترا، وتتراوح مدة شحن هذه البطاريات ما بين 2.5 إلى 6 ساعات تقريبا، وستبدأ أسعار «Ligier Myli» الجديدة من 12700 يورو.