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بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «رينو»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 10:46 صباحا
بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «رينو»
«رينو» تطلق سيارة عائلية أنيقة ومتطورة (الإنترنت)
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كشفت «رينو» عن سيارة «Espace» الجديدة التي صُمِّمت لتكون واحدة من أفضل السيارات العائلية من حيث الراحة والمواصفات التقنية المتطورة.

هيكل السيارة
وبالنظر إلى السيارة الجديدة نلاحظ أنها تختلف بشكل كلي عن سيارات «Espace» السابقة، فقد جاءت بهيكل كروس أوفر انسيابي مجهز بمنظومات إضاءة متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

وأتت المركبة بطول 4 أمتار و72 سنتيمترًا، بعرض 184 سم، وارتفاع 164 سم، وجهِّزت بـ3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ7 ركاب، كما حصلت مقاعدها على أنظمة تحكم كهربائية وأنظمة تدفئة، واكتست بأجود أنواع الجلود.

داخلية السيارة
وحصلت قمرة هذه السيارة على أحدث التقنيات؛ إذ زودت واجهة القيادة بشاشة قبالة السائق بمقاس 12.3 بوصة، وشاشة أفقية لمسية بمقاس 12 بوصة، وجهِّزت بأنظمة مولتيميديا متطورة، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيًا، كما حصل سقفها البانورامي على خاصية عزل الأشعة ما فوق البنفسجية وخاصية تغيير درجة الشفافية.

وجهِّزت المركبة بعجلات عريضة ذات أقراص أنيقة التصميم بمقاس 19 إنشا، وزودت بحساسات للضوء والمطر، ونظام تثبيت للسرعة، ونظام للتحكم بالفرامل في الحالات الطارئة، كما حصلت على حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

محرك السيارة
وحصلت السيارة على محرك هجين يولد عزما يعادل 200 حصان، وجهزت بعلب سرعة أوتوماتيكية، وأنظمة متطورة تتحكم بالعلب وفقًا للطريق لجعل الحركة أكثر سلاسة وترشيد استهلاك الوقود.

 

 

«رينو» تطلق سيارة عائلية أنيقة ومتطورة (الإنترنت)
«رينو» تطلق سيارة عائلية أنيقة ومتطورة (الإنترنت)
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