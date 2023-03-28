  • Alwasat News
Atwasat

بالفيديو: الصين تنتج سيارة كهربائية طائرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 05:12 مساء
بالفيديو: الصين تنتج سيارة كهربائية طائرة
الصين تبدأ في إنتاج سيارة كهربائية طائرة.. تعرف إلى التفاصيل (الإنترنت)
alwasat radio

تبدأ شركة «XPeng» الصينية العام 2024 في إنتاج النماذج الأولى من سيارة «XPeng X2» الكهربائية الطائرة.
وقد تم الكشف عن نموذج لتلك السيارة لأول مرة في معرض «Gitex Global» دبي 2022، حيث أقلعت السيارة وهبطت على الأرض عموديا، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

أما الصين فكشفت عن سيارتها الكهربائية الطائرة العام الجاري في معرض شنغهاي للسيارات. وتتسع السيارة لشخصيْن وبلغ طولها نحو 5 أمتار، وعرضها 4.78 متر، وارتفاعها 1.36 متر.

وحسب المعلومات الواردة من الشركة المصنعة للسيارة الطائرة، فإن وزنها بلغ 560 كيلوغراما. أما وزنها المسموح به عند الإقلاع فبلغ 760 كيلوغراما، بما فيه 200 كيلوغرام من الحمولة المفيدة.

ويمكن أن تحلّق «XPeng X2» على ارتفاع حتى 1000 متر بسرعة 130 كلم/ساعة. ويمكنها أن تبقى في الجو لمدة 35 دقيقة دون أن تشحن بطارياتها.
وهناك نسخة مسيّرة من سيارة «XPeng X2» الكهربائية الطائرة. ويمكن كشف السيارة بواسطة رادار، وتم تزويدها بمظلة تعمل أوتوماتيكيا، فضلا عن بعض الوظائف المهمة الأخرى.

وتخطط الشركة للبدء في مبيعات سيارتها الكهربائية الطائرة بحلول العام 2024 بينما لم تذكر الشركة سعر سيارتها.
 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق

خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف

تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
«مكافحة الأمراض»: هذه أبرز أسباب وأعراض التلبك المعوي

«مكافحة الأمراض»: هذه أبرز أسباب وأعراض التلبك المعوي
زيادة صادرات النفط الروسي إلى الهند 22 مرة في 2022

زيادة صادرات النفط الروسي إلى الهند 22 مرة في 2022
طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته

طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته
صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»

صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»
شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية

شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية
حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا

حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا
شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد

شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد
«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسباب تعطل تكييف سيارتك بعد انتهاء الشتاء
أسباب تعطل تكييف سيارتك بعد انتهاء الشتاء
تعرف إلى أول كهربائية دفع رباعي من «جينيسيس»
تعرف إلى أول كهربائية دفع رباعي من «جينيسيس»
نصائح لصيانة سيارتك قبل الصيف
نصائح لصيانة سيارتك قبل الصيف
«هيونداي» و«كيا» تستدعيان سيارتهما بسبب الحريق
«هيونداي» و«كيا» تستدعيان سيارتهما بسبب الحريق
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف تعتني بالمصابيح الأمامية لسيارتك؟
كيف تعتني بالمصابيح الأمامية لسيارتك؟...
«فولكس فاغن» توقف إنتاج «بولو» و«تي كروس» و«تايغو»
«فولكس فاغن» توقف إنتاج «بولو» و«تي كروس» و«تايغو»...
قبل شراء سيارة جديدة.. كل ما تحتاج معرفته عن نظام «هايبرد»
قبل شراء سيارة جديدة.. كل ما تحتاج معرفته عن نظام «هايبرد»...
أشياء تفاجئك بها سيارتك في الصيف
أشياء تفاجئك بها سيارتك في الصيف...
«مرسيدس» تكشف إحدى أجمل سياراتها الشبابية (فيديو)
«مرسيدس» تكشف إحدى أجمل سياراتها الشبابية (فيديو)...
المزيد
بالفيديو: الصين تنتج سيارة كهربائية طائرة
بالفيديو: الصين تنتج سيارة كهربائية طائرة...
بالفيديو: تعديلات جديدة على «Sonata» هيونداي
بالفيديو: تعديلات جديدة على «Sonata» هيونداي...
نظف ردياتير سيارتك في خطوات بسيطة
نظف ردياتير سيارتك في خطوات بسيطة...
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟...
«هيونداي» و«كيا» تستدعيان سيارتهما بسبب الحريق
«هيونداي» و«كيا» تستدعيان سيارتهما بسبب الحريق...
المزيد