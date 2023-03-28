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بالفيديو: تعديلات جديدة على «Sonata» هيونداي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 10:20 صباحا
بالفيديو: تعديلات جديدة على «Sonata» هيونداي
هيونداي تكشف عن «Sonata» الجديدة كليا (الإنترنت)
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رغم المبيعات الكبيرة التي حققتها سيارات «Sonata» في العامين الأخيرين، قررت هيونداي إدخال تعديلات كبيرة على هذه السيارات لتبدو أكثر جاذبية وتميزا.

هيكل السيارة
وبالنظر للصور والفيديوهات التي انتشرت لسيارة «Sonata» القادمة نلاحظ أنها اختلفت بشكل كبير عن مركبات «Sonata» الحالية، وتغّير تصميم واجهاتها الأمامية كليا لتصبح أكثر جاذبية وتكتسب مظهرا هجوميا، وظهر على كامل عرض الواجهة شريط إضاءة أنيق، كما زودت الواجهة بمصابيح وكشافات ضباب محدّثة أيضا وفقا لموقع «عالم السيارات».

وطال التغيير تصميم الواجهة الخلفية للسيارة أيضا إذ أصبحت المصابيح الخلفية أكبر، كما صمم صندوق الأمتعة الخلفي ليكون قسمه العلوي على شكل جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية، وحصلت السيارة على أقراص عجلات بمقاس 19 إنشا ذات تصميم مميز جدا.

التصميم الداخلي
وجرى تغير تصميم قمرة السيارة بشكل كبير أيضا، إذ حصلت واجهة القيادة على لوحة فيها شاشتين لمسيتين مقاس كل واحدة 12.3 بوصة، وأصبحت أزار التحكم على الواجهة لمسية، كما تغير شكل عجلة القيادة، وشكل المقاعد وأشكال الأبواب من الداخل.

محرك السيارة
وتطرح «Sonata» في الأسواق العالمية حاليا بعدة أنواع من المحركات منها محركات 2.0 GDI بعزم 160 حصانا، ومحركات 1.6 T-GDI بعزم 180 حصانا، ومحركات 2.0 LPG بعزم 146 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 195 حصانا.

 

 

هيونداي تكشف عن «Sonata» الجديدة كليا (الإنترنت)
هيونداي تكشف عن «Sonata» الجديدة كليا (الإنترنت)
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