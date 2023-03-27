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نظف ردياتير سيارتك في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 03:08 مساء
نظف ردياتير سيارتك في خطوات بسيطة
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يعد الردياتير أو مبرد السيارة أحد أجزاء السيارة الرئيسية، وهو المسؤول عن خفض درجة حرارة المحرك، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

لذلك دائما ما يُنصح بتنظيف الردياتير بين الحين والآخر للمحافظة على آلية عمله الذي ينعكس إيجابيا على عمل المحرك وفاعليته، لهذا نقدم لكم طرق عدة لتنظيف الردياتير وفقا لموقع «عالم السيارات».

طريقة تنظيف الردياتير:
يمكن تنظيف الردياتير من الأوساخ بالداخل وبقايا زيت المحرك باستخدام عديد الأدوات ومحاليل التنظيف، واتباع بعض الإجراءات:
- يجب إيقاف تشغيل محرك السيارة.
- افتح غطاء السيارة وانتظر حتى يبرد المحرك.
-اصرف سائل التبريد من الردياتير عبر فتحة التصريف في الجزء السفلي من الردياتير.
- وضع السائل المقطر في النظام.
- ابدأ تشغيل المحرك لمدة 20 دقيقة.
- اصرف السائل مرة أخرى وضع السائل المقطر مرة أخرى.
- كرر العملية ثلاث مرات على الأقل.

تنظيف الردياتير من الصدأ:
- يمكنك استخدام عديد الخلطات المنزلية والسوائل ذات العلامات التجارية لتنظيف الردياتير من الصدأ، ومن هذه الطرق:
تنظيف الردياتير من الصدأ باستخدام حمض الليمون: - صب حمض الليمون محلول تقريبا من 15-20 جم لكل لتر من الماء المغلي في الخزان الرئيسي ومن ثم تسخين المحرك لدرجة حرارة التشغيل واترك المحلول لمدة 5-7 ساعات في الردياتير قبل شطفه جيدا بالماء العادي.

تنظيف الردياتير من الزيت:
- أزل غطاء الردياتير وافتج الجزء العلوي من النظام، وابدأ تشغيل المحرك وضعه بوضع التباطؤ المنخفض إلى أن يسخن المحرك.
- ضع نصف كوب من سائل غسيل الأطباق في الردياتير حتى يبدأ في تكوين رغوة.
- افتح الصمام الموجود في الجزء السفلي من الردياتير وتأكد من وجود وعاء تصريف فارغ أسفله لتصريف سائل التبريد المخلوط بزيت.
- استخدم خرطوم المياه بضغط منخفض واشطف الردياتير إلى أن تخرج جميع السوائل الملوثة.
- أوقف تشغيل المحرك وأغلق قابس تصريف الردياتير عندما لا يكون هناك المزيد من الرغوة في الردياتير.
- ابدأ تشغيل المحرك مرة أخرى وأعد تشغيل خرطوم المياه وافتح قابس الردياتير حتى تتمكن من شطف النظام مرة أخرى لإزالة آخر قطرة الزيت.
- في النهاية، أوقف تشغيل المحرك وأغلق سدادة التصريف حيث أصبح الآن نظام التبريد نظيفا.

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