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ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 10:18 صباحا
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
يتعين على شركات صناعة السيارات الوصول إلى هدف خالٍ من الانبعاثات بحلول العام 2035 (الإنترنت)
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كجزء من خارطة الطريق الطموحة للاتحاد الأوروبي لتصبح محايدة مناخيا، والمعروفة باسم الصفقة الخضراء، يتعين على شركات صناعة السيارات الوصول إلى هدف خالٍ من الانبعاثات بحلول العام 2035.

ولا يمكن للسيارات أو الشاحنات الجديدة المسجلة في ذلك التاريخ أن ينبعث منها أي ثاني أكسيد الكربون عند قيادتها، وفقا للخطة.
وهذا من شأنه أن يحظر فعليا بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل في الاتحاد الأوروبي.

بينما تهدد ألمانيا الآن، موطن شركة فولكس فاغن إيه جي ومجموعة مرسيدس بنز وشركات صناعة سيارات كبرى أخرى بتقليص إنتاجها ما لم تحصل على إعفاء للسيارات ذات محركات الاحتراق التي تعمل على شيء يسمى الوقود الصناعي المحايد مناخيا.

ما هو الوقود الإلكتروني؟
الوقود المعتمد على الكهرباء، والمعروف أيضا باسم الوقود الصناعي، له نفس التركيب الكيميائي الأساسي للوقود التقليدي المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي.

بينما ينتج الوقود الأحفوري مثل البترول ثاني أكسيد الكربون الذي يسخن كوكب الأرض أثناء عمليات الاستخراج والتكرير، يستخدم الوقود الإلكتروني الكهرباء من مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الماء، ثم مزج الهيدروجين مع ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

وتكون النتيجة سائلا أو غازا به سلاسل هيدروكربونية مشابهة للبنزين أو الديزل أو الميثان.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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