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«هيونداي» و«كيا» تستدعيان سيارتهما بسبب الحريق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 02:40 مساء
«هيونداي» و«كيا» تستدعيان سيارتهما بسبب الحريق
عيوب التصنيع تجبر شركتي «هيونداي» و«كيا» على استدعاء سيارتهما (الإنترنت)
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تستدعي شركتا «هيونداي» و«كيا» الكوريتان 571.467 سيارة، لأنها قد تشتعل فيها النيران.
وتنصح المجموعة الكورية مالكي النماذج المتضررة، بما في ذلك سانتا في، وسانتا كروز، وكرنفال، بوضع السيارة في الهواء الطلق حتى إصلاحها.
ويعتبر هذا الاستدعاء الأحدث في سلسلة من عمليات الاسترداد المماثلة التي شملت ما يزيد على مليون سيارة هذا العام فقط، وفقًا لموقع «عالم السيارات».

وتشمل الوحدات المتأثرة «2019-2023 Hyundai Santa Fe» و«2021-2023 Santa Fe HEV» و«2022-2023 Santa Fe Plug-In HEV» و«Santa Cruz Pickup».

بينما تشكل هذه المجموعة من سيارات الدفع الرباعي 567، 912 من إجمالي المشاركين في الاستدعاء.
وضمنت 3555 سيارة و«كيا كرنفال» من طراز 2022 و2023 أيضًا.

ووفقًا لشركة صناعة السيارات، قد يتسبب تراكم الماء على لوحة الدوائر المطبوعة لوحدة ربط وصلة الجر في حدوث قصر كهربائي، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق.

واعتبارا من تاريخ التقديم، علمت «هيونداي» بستة حوادث يحتمل أن تكون مرتبطة بالمشكلة، ومن بين هؤلاء الستة، أسفر واحد فقط عن نشوب حريق بالفعل.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، توصي «هيونداي» و«كيا» بأن يقوم المالكون بركن سيارتهم في الخارج حتى يتمكنوا من توصيل سيارتهم إلى أحد التجار.
وفي الوقت الحالي، سيقوم التجار ببساطة بإزالة الفتيل الخاص بوحدة وصلة الجر، وبمجرد توفر الإصلاح النهائي، سيتم توفيره مجانًا للمالك.
ويتوقع صانعو السيارات إرسال رسائل إشعار بالبريد إلى المالكين في مايو المقبل.

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