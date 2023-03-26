نصائح لصيانة سيارتك قبل الصيف

القاهرة - بوابة الوسط

خلال فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة تظهر الكثير من الأعطال في سيارتك، لذلك نقدم إليك بعض النصائح والخطوات التي يجب فعلها قبل بداية فصل الصيف تعرف عليها معنا.

اختبر مكيف الهواء

- حرارة الصيف تندمج جيدًا مع تكييف الهواء، ولذلك عند ارتفاع درجات الحرارة، ستحتاج إلى نظام تكييف يعمل في سيارتك.

- وربما لم تستخدم مكيف الهواء خلال الشتاء أو الربيع، لذا تأكد من اختباره قبل موسم الصيف.

- وإذا كنت تحصل على هواء ساخن عند تشغيل مكيف الهواء، فقد يكون الإصلاح البسيط هو شحن غاز التبريد (الفريون).

افحص ضغط الهواء في الإطارات

- قد تكون ظروف الشتاء قد ألحقت الضرر بإطارات سيارتك، لذا، قبل الذهاب في رحلات طويلة على الطريق هذا الصيف، وتأكد من فحص ضغط الإطارات.

- وعند فحص ضغط الإطارات، سترغب في البحث عن علامات تدل على أن إطارات سيارتك أقل أو منتفخة.

- ومعظم سيارات الركاب لديها ضغط إطارات موصى به بين 30 و35 رطل لكل بوصة مربعة.

- وعندما تكون في شك، قم بالرجوع إلى دليل مالك سيارتك لمعرفة التفاصيل الخاصة بنطاق ضغط الإطارات.

- بينما يمكن أن يمنع ضغط الإطارات الأمثل حدوث ثقب في الإطارات أو انفجارها.

- بينما يمكن أن يساعد التأكد من نفخ الإطارات بشكل صحيح في زيادة المسافة المقطوعة بالميل للوقود في تلك الرحلات الطويلة بالسيارة.

- وفي أثناء تواجدك فيه، من الجيد أيضًا فحص ضغط الهواء لإطارك الاحتياطي للتأكد من أنه سيكون بمثابة بديل موثوق في حالة الطوارئ.

إيقاف سوائل المحرك

- غالبًا ما تؤدي التغيرات المناخية الموسمية إلى انخفاض سوائل المحرك لأنها تميل إلى النحافة أو حتى التبخر في درجات الحرارة الدافئة.

- وعندما يحل الصيف، سترغب في التخلص من سائل ناقل الحركة، وسائل التوجيه المعزز، سائل التبريد وزجاج ممسحة الزجاج الأمامي.

- ويعتبر فحص سائل التبريد أمرًا مهمًا بشكل خاص خلال أشهر الصيف، حيث تتمثل مهمته في حماية محرك سيارتك من السخونة الزائدة، اتبع هذه الخطوات للتحقق من مستوى سائل تبريد سيارتك:

افتح الغطاء

- حدد موقع خزان سائل التبريد وفك الغطاء.

- تحقق من مستوى سائل التبريد الذي تظهره خطوط المؤشر على الخزان.

- إذا أظهرت خطوط المؤشر أن سائل التبريد منخفض جدًا، أضف الكمية المناسبة من سائل التبريد إلى الخزان

أعد تركيب الغطاء.

تغيير الزيت والفلتر

- يعد تغيير الزيت والفلتر من أبسط الطرق لزيادة عمر سيارتك. تحافظ زيوت التشحيم على محرك سيارتك من البلى، ويساعد فلتر الزيت في إزالة الملوثات من زيت محرك سيارتك.

- وتغيير الزيت بسيط، ومع ذلك، إذا لم يتم تنفيذ هذه الخدمة بشكل روتيني، فقد تتعرض سيارتك لمشاكل زيت باهظة الثمن، مثل تراكم الجسيمات التي قد تؤدي إلى تآكل الأجزاء الحيوية من محرك سيارتك.

- ومن القواعد الأساسية الجيدة تغيير الزيت كل 5000 ميل أو اتباع إرشادات صيانة الزيت الخاصة بالشركة المصنعة لسيارتك.

اختبر مكابح سيارتك

- بسبب طقس الشتاء القاسي، من المهم مراقبة أداء فرامل سيارتك، أنت تعتمد على مكابحك في كل مرة تقود فيها سيارتك، لذلك من الجيد إجراء اختبارات مكابح منتظمة ليس فقط في أشهر الصيف، ولكن على مدار العام.

- وبخلاف الإشارة الحمراء الواضحة لضعف أداء التوقف، سترغب في الاستماع إلى أصوات صرير أو هدير عند اختبار الفرامل.

- فيما ستحتاج أيضًا إلى التحقق من سحب الفرامل، أو ما إذا كانت سيارتك تنحرف إلى جانب واحد عند الضغط على دواسة الفرامل.

- وإذا لاحظت أيًا من علامات الأداء الضعيفة هذه فقد حان وقت الفحص وربما الإصلاح.

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