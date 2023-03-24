كل ما تحتاج معرفته عن أنواع أنظمة حقن الوقود في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

ببساطة يقصد بحقن الوقود عملية إدخال الوقود في المحرك، بِاستخدام ما يسمى بِالحاقن الذي يعمل على إدخال الوقود في محرك الاحتراق الداخلي من خلال رش الوقود في الصمامات وبفترة زمنية محددة بدقة.

وبعدها يوزع الوقود على كامل حجرة الاحتراق، وتجرى العملية بمساعدة مجموعة من الحساسات المثبتة على المحرك، وفق «موتوري».

ويؤثر نظام الحقن المستخدم في السيارة على أدائها وسهولة صيانتها في المستقبل، ولذلك يجب الانتباه عند اختيار نظام حقن الوقود الموجود في السيارة.

- أخطاء تزيد من استهلاك الوقود

وفيما يلي نعرفك على بعض الأنواع الشائعة لهذا النظام في الأسواق:

نظام حقن الوقود بالخانق

يعد نظام الحقن بالخانق هو الأقدم والذي ظهر كبديل عن الكربوريتر، ويعمل من خلال رش الوقود في جميع الاسطوانات بالوقت نفسه ويمكن التحكم به عبر وحدة تحكم إلكترونية، وهناك عاملين أساسيين يميزان هذا النوع من نظم حقن الوقود، هما سهولة الصيانة وقلة التكلفة.

نظام الحقن متعدد المنافذ

وهو شكلٌ آخر من نظم حقن الوقود وأحدث قليلا من سابقه، يتمتع بعدد من منافذ الحقن؛ حيث تحصل كل اسطوانة في المحرك على حاقن مخصص منفصل عن باقي الاسطوانات، ولهذا يتيح دخول الهواء النظيف من خلال المشعب الرئيسي ومن ثم يضخ مع الوقود في كل أسطوانة على حدة.

ويساعد هذا النوع من أنظمة الحقن في الحفاظ على نسبة الوقود والهواء في أفضل مستوياتهما الممكنة كما صمم بحيث يدخل بالكامل ويعشق في الأسطوانة من دون أي فراغات ولهذا فهو يضخ الهواء والوقود بدقة متناهية داخل الأسطوانات.

نظام حقن الوقود المتسلسل

نظام حقن متعدد المنافذ تعمل الحاقنات فيه على وضع الوقود في مجموعات، وبالتالي توصيله في الوقت الأمثل، وهذا يشبه إلى حد كبير آلية حقن الوقود متعدد المنافذ، مع اختلاف أنه يضمن الحد الأدنى من هدر الوقود ويزيد كفاءة السيارة في التوفير ومعدلات الاستهلاك.

وتعتبر إحدى المزايا الرئيسية لنظام حقن الوقود المتسلسل هي أنه الأكثر نظافة من الأنواع الأخرى؛ وذلك نتيجة لوجود الوقود داخل الحاقن لفترة قصيرة جدا وبالتالي تقل الشوائب مما يوفر له عمر افتراضي أطول.