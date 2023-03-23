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«Granta» أكثر عصرية من «لادا» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 01:45 مساء
«Granta» أكثر عصرية من «لادا» (فيديو)
«Granta» أكثر عصرية من «لادا» (الإنترنت)
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كشف وكلاء «لادا» في روسيا أن سيارة «Granta» الشهيرة حصلت على تعديلات تجعلها أكثر تميزا وعصرية، وزودت بمحركات أقوى.

وحصلت سيارات «Granta» الجديدة من فئة «Sport» على تعديلات خارجية تمنحها مظهرا رياضيا، وتغير فيها شكل ممتصات الصدمات، وأشكال المصابيح وفتحات الهواء، وزودت بمنظومات إضاءة أفضل، كما جهزت بعجلات بمقاس 15 إنشا ذات أقراص بتصميم مميز وعصري، وفق «روسيا اليوم».

وتأتي «Lada Granta Sport» بطول أربعة أمتار و28 سنتيمترا، بعرض 170 سم، وارتقاع 147 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 249 سم، وسيصل وزنها الكلي إلى 1560 كلغ.

وداخليا حصلت السيارة على مقاعد جديدة مزينة بتطريزات مميزة باللون الأحمر، وعلى مقود جديد مكسو بالجلد، وجهزت بواجهة قيادة فيها بشاشة لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا، كما تغير فيها شكل أزار التحكم بأنظمة التكييف وشكل عصا التحكم بالسرعات.

ودعمت السيارة بأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ومحركات بنزين جديدة بسعة 1.6 لتر تؤمن لها تسارعا من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 9.5 ثانية، تمكنها من الوصول إلى سرعة 197 كلم/سا، وستعمل هذه المحركات مع نظام دفع أمامي وعلب سرعة أوتوماتيكية وعلب يدوية بخمس سرعات.

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