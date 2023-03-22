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أضرار نقل الحركة بشكل خاطئ على القير والمحرك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 11:01 صباحا
أضرار نقل الحركة بشكل خاطئ على القير والمحرك
الهيئة الألمانية للفحص الفني تبين أن النقل الخاطئ للقير يضر المحرك (الإنترنت)
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في بعض الأحيان يخطئ سائقو السيارات بنقلهم لتعشيقة خاطئة يصدر عنها صوت احتكاك بين أجزاء معينة، ليتساءلوا فيما بعد هل لهذا الخطأ أضرارا على القير والمحرك. بالتأكيد لهذا الخطأ ضررا على القير والمحرك وهذا ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية.

هل نقل حركة القير بشكل خاطئ يحدث أضرارا؟
إجابة عن هذا السؤال، بينت الهيئة الألمانية للفحص الفني، أن النقل الخاطئ لتعشيقة خاطئة لا يتوقف ضرره على القير فقط، بل إنه قد يضر المحرك أيضا.
فقد تتعرض أجزاء التروس للتحميل الشديد عندما يحدث هذا الخلل، ويؤدي تكرار هذه العملية إلى تآكل مبكر لحلقات المزامنة أو لعناصر الإحكام، أو قد يصل الضرر إلى محمل الإبرة.
ففي حال قيام قائد السيارة بنقل القير من التعشيقة الرابعة مباشرة إلى الأولى، فإن المحرك سينقل سرعة الدوران المرتفعة من التعشيقة المرتفعة إلى المنخفضة، هذا قد يسبب كبح قوي للسيارة.
يعني هذا الوصول إلى عدد لفات بأقصى حد ممكن، مما قد يسبب الضرر ليس فقط بالناقل، بل لابد أن يتضرر المحرك، وذلك لأن عدد اللفات المرتفع جدا يؤدي إلى تحرك سريع للمكابس بما لا يتوافق مع فتح الصمامات وإغلاقات، وعندما تصطدم المكابس بقوة مع الصمامات فقد تسبب كسر المكبس أو ثنيه، إضافة إلى احتمال انثناء ذراع التوصيل في مثل تلك الحالات.

هل الأضرار تحدث في ناقل الحركة الأوتوماتيكي؟
أضرار نقل حركة القير بشكل خاطئ لا تقتصر على النوع اليدوي، بل من الممكن أن تشمل الأوتوماتيكي أيضا.
فبعض سائقي السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يقومون بنقل الحركة من الوضع D إلى R بسرعة كبيرة، كي يتمكنوا من إرجاع السيارة للخلف بشكل سريع.
هذا الخطأ سيؤدي إلى التحميل الزائد على النظام الأوتوماتيكي، مما يسبب زيادة تآكل مكونات القير.
عدة أضرار قد تصيب القير بسبب قلة الصيانة أيضا، فمثلا نقص كمية الزيت يلحق ضررا بالناقل وبمحرك السيارة أيضا، بسبب ازدياد نسبة الاحتكاك بين القطع الميكانيكية داخل المحرك مما يسبب تآكلها، وقد يصل الضرر إلى كسر التروس.

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