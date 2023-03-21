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تجنب ارتفاع حرارة المكابح في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 11:25 صباحا
تجنب ارتفاع حرارة المكابح في خطوات بسيطة
نصيحة سحرية لتجنب ارتفاع حرارة الفرامل في السيارة (الإنترنت)
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يواجه العديد من سائقي السيارات مشكلة ارتفاع حرارة المكابح (الفرامل)، خاصة عند النزول في المنحدرات بحيث تؤدي المنحدرات إلى تسارع السيارة بشكل تلقائي مما يلزم السائق باستخدام الفرامل بكثرة لتخفيض السرعة وبشكل متكرر، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة المكابح في السيارة.

وكما هو معلوم عند ارتفاع حرارة مكابح الفرامل فهذا يؤدي إلى ضعف أدائها على الطريق، وعدم استجابتها بالشكل المناسب، مما قد يؤدي إلى التعرض لحوادث السير، خاصة في المنحدرات لذلك نقدم إليك بعض الأساليب التي يجب اتباعها من أجل التخفيف من سرعة السيارة، عند القيادة دون الضغط على دواسة الفرامل بشكل متكرر وكبير، وبالتالي عدم ارتفاع درجة حرارة الفرامل، تعرف عليها معنا وفقا لموقع «عالم السيارات».

سرعات أقل
من أفضل الطرق لتجنب ارتفاع حرارة الفرامل عند نزول المنحدرات، هي استعمال علبة السرعة بالسيارة وذلك باستعمال سرعات أبطأ، وأفضلها هي الغيار الثاني والثالث، وهكذا يجرى تخفيف الضغط عن الفرامل، وتجنب ارتفاع درجة الحرارة بها.
أما لمن يمتلك علبة سرعة أوتوماتيكية، فهنا يجب أن يقوم بنقلها إلى وضعية التحكم اليدوي من أجل تغيير السرعة إلى الأكبر والتحكم بها.

زر Hold
في السيارات التي تتوفر على صندوق سرعات أوتوماتيكي ولا يتوفر على وضع التحكم اليدوي، بحيث عند السير بالسيارة يقوم بتغيير السرعات من الأصغر إلى الأكبر بشكل أوتوماتيكي ولكي تخفف الضغط على الفرامل، قامت بعض الشركات المصنعة للسيارات بإضافة الزر Hold في سياراتها وتتجلى وظيفته، عند تفعيله والسيارات تسير على السرعة أو الغيار الثالث، أن تظل السيارة تمشي على السرعة نفسها ولا تتعداها حتى تقوم بالضغط مرة أخرى على هذا الزر، وللإشارة في بعض السيارات الأخرى يوجد زر Hold آخر له وظيفة أخرى خاصة بالفرامل لهذا يجب التأكد من وظيفته قبل استعماله بواسطة كتيب السيارة.

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