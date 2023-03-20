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بالفيديو: تعرف على مميزات كيا «EV9»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 12:56 مساء
بالفيديو: تعرف على مميزات كيا «EV9»
«كيا» تكشف النقاب عن أكثر سياراتها العائلية تطورا (الإنترنت)
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كشفت شركة «كيا» عن سيارة «EV9» الجديدة التي تميزت بكل ما فيها وخصوصا من حيث الشكل الأنيق والمواصفات المتطورة.
وتختلف هذه السيارة بتصميمها عن جميع سيارات كيا العائلية الرباعية الدفع، إذ حصلت على مظهر يوحي بالقوة والعصرية في آن معا، وجاءت بهيكل كبير الحجم، وزودت بأحدث تقنيات الإضاءة.

الهيكل الداخلي
ولتكون مركبة عائلية مريحة جهزتها «كيا» بثلاثة صفوف من المقاعد المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، كما صممت مقاعد الصف الثاني الجانبية لتدور بزاوية 90 درجة أثناء دخول الركاب للجلوس عليها.
وحصلت هذه السيارة على واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين لمسيتين كل منهما أتت بمقاس 12.3 بوصة، ووضع أسفل الشاشة شريط لمسي للتحكم بأنظمة التكييف وبعض خصائص المركبة، كما جهزتها «كيا» بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة للحفاظ على المسار أثناء السفر، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات عالية الدقة.

سيارة صديقة للبيئة
ولتكون صديقة للبيئة حصلت السيارة على محركات كهربائية بعزم 203 و406 أحصنة، وبطاريات تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 350 و470 كلم بالشحنة الواحدة.
 


 

«كيا» تكشف النقاب عن أكثر سياراتها العائلية تطورا (الإنترنت)
«كيا» تكشف النقاب عن أكثر سياراتها العائلية تطورا (الإنترنت)
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