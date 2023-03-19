تعرف إلى «روما سبايدر» من «فيراري»

القاهرة - بوابة الوسط

أزاحت شركة السيارات الرياضية الفارهة «فيراري» النقاب عن سيارتها الجديدة «روما سبايدر»، وهي الأولى من بين أربع سيارات رياضية تعتزم الشركة الإيطالية طرحها خلال العام الجاري.

محرك السيارة

وذكرت الشركة في بيان أوردته أن السيارة «فيراري» «روما سبايدر» تعمل بمحرك «تيربو في» 8 بقوة 612 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 ميل في الساعة.