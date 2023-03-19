تعرف إلى «روما سبايدر» من «فيراري»...

أزاحت شركة السيارات الرياضية الفارهة «فيراري» النقاب عن سيارتها الجديدة «روما سبايدر»، وهي الأولى من بين أربع سيارات رياضية تعتزم الشركة الإيطالية طرحها خلال العام الجاري.
محرك السيارة
وذكرت الشركة في بيان أوردته أن السيارة «فيراري» «روما سبايدر» تعمل بمحرك «تيربو في» 8 بقوة 612 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 ميل في الساعة.
الهيكل الخارجي
وأضافت الشركة أن السيارة مزودة بسقف منطوي يمكن فرده بشكل كامل خلال 5.13 ثانية أثناء الانطلاق بسرعة 37 ميلا في الساعة.
ورفعت شركة «فيراري» أسعار بعض طرازاتها، حيث إنها تستفيد من عملائها الأثرياء الذي لم يتأثروا من موجة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وتعتزم الشركة الاتجاه إلى إنتاج السيارات الكهربائية، وسوف تحول مصنعها التاريخي في شمال إيطاليا إلى مركز لصناعة السيارات التي تعمل بالبطاريات.
هذا المحتوى من تيرب العرب
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