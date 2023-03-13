منافسة تيسلا تتسلح بتصميم شديد الانسيابية

القاهرة - بوابة الوسط

تنافس الصانعة الصينية «أكس بانغ» (Xpeng) مركبات تيسلا الكهربائية في كل المعايير، وذلك من خلال سيارتها الجديدة «Xpeng P7i»، التي تتميز بهيكل أنيق بتصميم شديد الانسيابية.

ويبلغ طول التصميم الجديد أربعة أمتار و88 سنتيمترا، وعرضه 189 سم، وارتفاعه 145 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 299 سم، وفق «موتو ون».

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وحصلت السيارة على قمرة مميزة جدًا، وواجهة قيادة متطورة خالية من الأزرار التقليدية، مجهزة فقط بلوحة تضم شاشات لمسية كبيرة يمكن من خلالها التحكم بجميع تقنيات المركبة.

كذلك حصلت هذه المركبة على إلكترونيات داخلية محسّنة، إذ استُبدل معالج Snapdragon 820A فيها بمعالج Snapdragon 8155P المتطور، وزودت بتقنيات Xmart OS 4.0، كما تحسّنت فيها ميزات التحكم عبر الأوامر الصوتية، وفق «روسيا اليوم».

معايير الأمان

وصممت السيارة لتتمتع بأفضل معايير الأمان إذ جهزت بحسّاسات متطورة لتجنّب الاصطدام بالناس والمركبات على الطرقات، وحصلت على نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وجهّزت بكاميرات توفر رؤية محيطية للهيكل، ودعمت بحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وتأتي النسخ الأساسية منها بنظام دفع خلفي ومحركات كهربائية بعزم 276 حصاناً، كما ستطلق منها نسخ بنظام دفع رباعي تعمل مع محركات كهربائية بعزم 430 و472 حصانا.

السيارة الجديدة «Xpeng P7i» (الإنترنت)

السيارة الجديدة «Xpeng P7i» (الإنترنت)