نصائح لاستبدال الإضاءة الخلفية في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

يقول الخبراء إن الإضاءة الخلفية يمكن أن ترفع أو تقلل من مستوى تجربة القيادة للسائق والسيارات من حوله؛ إذ تعد القيادة خلف سيارة بأضواء مكسورة أو معطلة من أسوأ التجارب وأخطرها على الطريق.

إذ إن الإضاءة الخلفية تخلق نوعا من التواصل مع السيارات الأخرى في الطريق، وتعمل على الحماية من حوادث الاصطدام الناتجة عن انعدام الرؤية، وفق «موتوري».

- بالفيديو: الطريقة الصحيحة لتغيير المصابيح الخلفية

تتصل المصابيح الخلفية في السيارة سلكيا بذراع تحويل مسؤول عن تشغيل المصابيح الأمامية، ولذلك فبمجرد قيامك بتشغيل المصابيح الأمامية فإن الخلفية ستضاء بالتبعية.

أما في حالة وجود المصابيح الخلفية الأوتوماتيكية، فإن هذا النوع يكون متصلا مباشرة ببطارية السيارة، مما يعني أن تشغيل السيارة سيؤدي تلقائيا إلى عمل المصابيح الخلفية.

استبدال الإضاءة الخلفية

يمكن لأي شخص أن يقوم باستبدال المصابيح الخلفية في حال تعطلها أو الرغبة بالانتقال من نوع إلى آخر، إلا أن الإرشادات التالية قد تسهل العملية وتوفر الوقت والجهد:

- إزالة الغطاء الزجاجي أو البلاستيكي المحيط بالمصابيح عبر سحبه برفق وتجنب خدشه أو كسره.

- في حال مواجهة مشكلة عند نزع الغطاء، اعمل على شده للخارج قليلا ومن ثم مد اليد لاستبدال المصباح.

- يجب أن تُلف بعض لمبات السيارات ربع دورة فقط لتخرج من مكانها.

- الانتباه إلى كون العطل يأتي أحيانا من حامل اللمبة وليس الإضاءة نفسها.

- إذا كانت المشكلة في وجود خدوش خارجية على غطاء المصابيح تفك بواسطة غراء شفاف ومن ثم تلميع السطح.