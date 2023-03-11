طرق حماية المقاعد الجلدية صيفا

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر الاعتناء بالمقاعد الجلدية في فصل الصيف من المشكلات التي تؤرق أصحاب السيارات، خاصة أنها قد تتأثر بارتفاع درجات الحرارة وتفقد جزءا من جمالها.

وحماية المقاعد الجلدية والعناية بها بشكل دوري مهمان جدا، خاصة إذا زاد عمر هذه المقاعد.

المقاعد الجلدية في السنوات الأولى لا تحتاج إلى الكثير من العناية، ولكن بداية من السنة الرابعة يحتاج الجلد للاهتمام به بشكل أكبر حتى يحافظ على حالته.

والاعتناء بالمقاعد الجلدية مرتين في السنة مناسب في البداية، وقد يزيد في حالة أن لون المقاعد كان فاتحا.

ونقدم إليكم الطريقة الصحيحة للعناية بالمقاعد الجلدية.

الخطوة الأولى:

- تبدأ عملية العناية باستخدام مكنسة كهربائية لإزالة الأتربة مع الحرص حتى لا يتم خدش الجلد أثناء التنظيف.

الخطوة الثانية:

- يتم تنظيف الجلد بواسطة قطعة إسفنجية مع مادة تنظيف معتدلة، ويتم مسح المقاعد في اتجاه واحد.

الخطوة الثالثة:

- يتم مسح الجلد مجددا بقطعة قماش مبللة، وذلك بعد استخدام منظف الجلود.

ويحذر الخبراء من استخدام مواد تنظيف منزلية ووضعها على المقاعد الجلدية، والتي تتسبب في تشققها حتى ولو تم تخفيفها.

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