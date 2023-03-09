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بالفيديو: «هيونداي» تكشف واحدة من أكثر سياراتها تطورا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 01:56 مساء
بالفيديو: «هيونداي» تكشف واحدة من أكثر سياراتها تطورا
تتميز هذه المركبة بالتقنيات الحديثة التي حصلت عليها (الإنترنت)
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أزاحت «هيونداي» الستار عن سيارة «Kona» الجديدة التي ستنافس فيها أفضل المركبات الكهربائية الحديثة المطروحة حاليا.

وحصلت السيارة الجديدة على تصميم يميزها بشكل ملحوظ عن مركبات «Kona» السابقة، إذ تغير فيها شكل الواجهة الأمامية وأشكال المصابيح وكشافات الضباب المثبتة عليها، وجرى تعديل تصميم ممتصات الصدمات، وثبت على مؤخرة سقفها جنح هوائي رياضي مميز جدا، وفق «روسيا اليوم».

وازداد الحجم الإجمالي لهذه السيارة أيضا إذ أصبحت بطول أربعة أمتار و35 سنتيمترا، وباتت المسافة بين محوري العجلات فيها 266 سنتيمترا، كما ازدادت سعة صندوق الأمتعة بمقدار 27 لترا.

وتتميز هذه المركبة بالتقنيات الحديثة التي حصلت عليها إذ زوّدت بشاشات لمسية متطورة يمكن التحكم بها عن بعد عبر الإيماءات، وحصلت مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد، كما زودت بكاميرات قادرة على رصد محيط هيكلها بالكامل، وجهّزت بنظام التحكم التكيفي بالمسار، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات متطورة للضوء والمطر.

وحصلت المركبة على محركات كهربائية صديقة للبيئة بعزم 156 حصانا، وبطاريات تكفيها لقطع مسافة 392 كلم بالشحنة الواحدة.

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