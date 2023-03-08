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أشياء تفاجئك بها سيارتك في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 04:15 مساء
أشياء تفاجئك بها سيارتك في الصيف
شهور الصيف صعبة على السيارات لأنها مضطرة للتعامل مع الطقس الحار (الإنترنت)
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أشهر الصيف صعبة على السيارات بسبب أشعة الشمس الحارقة، وحركة المرور المزدحمة، وهناك بعض المشكلات التي تظهر فقط خلال أشهر الصيف وإذا لم تكن على دراية كاملة بها، فقد تكون مثيرة للقلق تعرف عليها معنا وعلى كيفية حلها.

سائل يقطر من السيارة
- يشعر الكثير من الناس بالذعر عندما يرون بركا من المياه تتشكل تحت سياراتهم المتوقفة، من الممكن أيضا رؤية المياه تقطر من السيارات المتحركة في بعض الأحيان.
- يقع اللوم على نظام تكييف الهواء في ذلك، إنه ماء مكثف يتساقط من المبخر، ومن المفترض أن يُجرى إطلاقه بهذه الطريقة، تكييف الهواء لا يبرد الماء فحسب، بل يزيل الرطوبة أيضا، ويجب أن يذهب الماء إلى مكان ما أما إذا لاحظت وجود سائل بلون مختلف، يجب أن تأخذ سيارتك إلى أقرب مرآب معتمد.

دخان يتصاعد من الفتحات
- عند تشغيل السيارة، ستلاحظ تصاعد أعمدة من الدخان الأبيض من فتحات التهوية، ومع ذلك، لا داعي للقلق (ما لم يكن الدخان لاذعا)، فهو ناتج عن قيام وحدة التكييف في السيارة بمقاومة الطقس الحار.
- يتسبب بخار الماء من الهواء الساخن الرطب في حدوث الدخان، إذا جرى تمريره عبر نظام تكييف الهواء بسرعة كبيرة، فلن يكون لدى رطوبة التكثيف الوقت لتتحول إلى قطرات ماء، وبدلا من ذلك، فإنه يستمر مباشرة عبر النظام لإحداث الدخان، سيؤدي تشغيل النظام لفترة من الوقت إلى إيقافه.

صوت مرتفع قادم من حجرة المحرك
- قد يكون الضجيج المتسارع والصاخب القادم من حجرة المحرك مخيفا في حركة المرور البطيئة، غالبا ما يأتي ويذهب، لكنه يتوقف عندما تتحرك.
- تحدث الضوضاء بسبب تشغيل مروحة تبريد المحرك وإيقاف تشغيلها، لا يعمل هذا بشكل مستمر لتوفير الوقود، ولكن فقط عندما ترتفع درجة حرارة ماء المحرك بدرجة عالية جدا، بمجرد أن تتحرك مرة أخرى، يضمن تدفق الهواء عبر شبكة المبرد أنه لم يعد ضروريا.

تلف واتساخ الطلاء
- إذا أوقفت سيارتك تحت شجرة في الصيف، فقد لا تلاحظ التأثيرات حتى تمرر يدك على الطلاء، وعند هذه النقطة ستلاحظ أن النسغ من الشجرة قد تجمعت في قطرات صغيرة لزجة في جميع أنحاء سيارتك.
- إذا لم تجرَ إزالة النسغ، فسوف تتصلب وتتسبب في تلف الطلاء؛ من الأفضل إزالته بكمية كبيرة من الماء ومحلول شامبو ساخن وصابون، كما يغطي الزجاج الأمامي، وهذا هو سبب الحاجة إلى سائل حل صيفي جيد في زجاجة غسالة الزجاج الأمامي (والكثير منه).
- أفضل مسار للعمل هو تنظيف سيارتك بشكل منتظم، ولكن إذا لاحظت أي ضرر، توجه إلى ورشة التصليح أو تعلم كيفية إزالة الخدوش بنفسك.

تباطؤ السيارة
- قد يلاحظ السائقون الحساسون أن سيارتهم تتسم بالركود أكثر في الصيف، خاصة إذا كان المحرك أصغر وأقل قوة، قد يبدو التسارع أبطأ، وقد تكون الاستجابة أقل هشاشة مما كانت عليه في الشتاء.
- وذلك لأن هواء الصيف الحار أقل كثافة (كتلة الهواء مقسومة على حجمه)،الفرق ليس كبيرا، لكنه يقلل من أداء المحرك ويمكن أن يكون له تأثير على الاقتصاد في استهلاك الوقود، من ناحية أخرى، تعمل المحركات بشكل أفضل في الصباح البارد.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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