بالفيديو: «كيا» تنشر لقطات مصورة لطراز «EV9»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة «كيا» النقاب عن مجموعة من اللقطات المصورة، للترويج لطراز كيا «EV9» المرتقب، سيارة الدفع الرباعي التي تعمل ببطارية كهربائية مخصصة للعلامة التجارية.

وتأتي سيارة «EV9» لتسهم في تسريع مسيرة تحول الشركة إلى مزود لحلول التنقل المستدام في عصر التحول الكهربائي وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

ويعرض الفيديو الترويجي للسيارة، صورة ظلية لطراز سيارة الدفع الرباعي الرائدة، والتي تتميز بمقدمة بارزة وأسطح جسم أملس.

وتكمل أنماط الإضاءة الملفتة التي تتيحها المصابيح الأمامية والخلفية، هوية سيارة كيا «EV9» الجريئة.

وتأتي السيارة بمزيج فريد بين التصميم الأنيق والمنحوت والهندسة الواثقة والحازمة لسيارة كيا «EV9».

ويعود اسم «EV9»، إلى تسمية كيا للمركبات الكهربائية، حيث تتصل «EV» (السيارة الكهربائية) بالرقم 9، والتي تمثل فئة هذا الطراز بين تشكيلة سيارات كيا المخصصة للسيارات الكهربائية.

وكما هي كيا «EV6»، فإن سيارة كيا «EV9» مبنية على منصة السيارة الكهربائية المخصصة للبطارية التي ابتكرتها الشركة، والنظام الكهربائي العالمي المعياري (E-GMP).

وستكشف كيا بالكامل عن التصميم الخارجي والداخلي في 15مارس، وسيجرى الكشف عن معلومات المنتج بالكامل خلال العرض العالمي الأول في أواخر مارس الجاري.

تعرف إلى مميزات سيارة كيا «EV9» المرتقبة (الإنترنت)