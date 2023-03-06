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لا تترك خزان الوقود فارغا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 11:51 صباحا
لا تترك خزان الوقود فارغا
أبقي خزان الوقود في السيارة ممتلئا بالوقود بمقدار الربع على الأقل (الإنترنت)
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سمعنا كثيرًا أن خبراء السيارات ينصحون بضرورة إبقاء خزان الوقود في السيارة ممتلئا بالوقود بمقدار الربع على الأقل، كي لا تتعرض السيارة للتوقف أثناء السير.
هناك أسباب أخرى أكثر أهمية تجعل من الضرورة عدم ترك خزان الوقود دائما شبه فارغ، سنتحدث عنها وفقا لموقع «موتوراتي».

وقد تحدث خبراء السيارات أن أضرارًا قد تصيب السيارة حال تكرار ترك خزان الوقود دائما شبه فارغ، لعل من أهمها تلف أجزاء دورة البنزين في السيارة، وهي تبدأ من الفلتر إلى مضخة الوقود مرورا بالأنابيب الناقلة للبنزين إلى البخاخات، وفي النهاية حجرة الاحتراق في المحرك والتي يتم بها حرق الهواء والبنزين كي يتم توليد قوة دوران المحرك.

رواسب البنزين
وبين الخبراء أنه مع مرور الوقت تتراكم في قاع خزان الوقود الرواسب والأوساخ، وهو ما يؤدي إلى تلف فلتر الوقود سريعا، وعندما تمتص مضخة الوقود البنزين المحمل بالرواسب فإنه يتسبب بدوره في انسداد المضخة ويعرضها للتلف كذلك، ومع مرور الرواسب إلى الأنابيب والممرات الموصلة للبنزين إلى البخاخات، فإنها تعمل على جلب المشاكل والأعطال لهذه الأجزاء المهمة والتي قد تصل إلى حد إيقاف السيارة بالكامل.

تغيير الفلتر
وهناك صعوبة بالغة للتخلص من هذه الرواسب العالقة، ستجد نفسك أمام عملية صيانة كبيرة قد تكلفك الكثير من المال لتنظيف المضخة أو حتى تغييرها، وتغيير الفلتر وفك وتنظيف البخاخات.
 

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