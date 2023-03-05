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أول كهربائية بالكامل من «أستون مارتن» في 2025

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 12:52 مساء
أول كهربائية بالكامل من «أستون مارتن» في 2025
شركة «أستون مارتن» تتجه لإصدارات مكهربة من جميع سياراتها بحلول عام 2030 (الإنترنت)
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مع استمرار صناعة السيارات في تحويل تركيزها نحو السيارات التي تعمل بالبطاريات، أعلنت ماركة السيارات «أستون مارتن» إطلاق سيارتها الكهربائية بالكامل لأول مرة العام 2025.

وأفادت «The Drive» أن العلامة التجارية البريطانية لديها خطط لتجديد تشكيلة السيارات الرياضية في المستقبل لاستيعاب موديلاتها التي تعمل بالبطاريات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أستون مارتن»، لورانس سترول، عن الأخبار بنفسه عند تقديم التقرير المالي للسنة المالية 2022.
بينما لم يخض في التفاصيل المتعلقة بالطرازات الدقيقة التي ستتلقى تحديث «EV» أو ما إذا كان نموذج «EV» جديدا تمامًا سيكون أم لا تم إصداره، ومن المحتمل أن تعمل الخطة على نقل الخطط الحالية نحو أن تعمل بالبطارية.

وسيرى مستهلكو «أستون مارتن» إصدارات جديدة، أو ربما بدائل للموديلات الحالية ولتسهيل الانتقال، وستبدأ السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء في تسليمها العام المقبل، حيث تتجه نحو تقديم إصدارات مكهربة من جميع سياراتها بحلول العام 2030.

ويدرس المعجبون ونقاد السيارات على حد سواء ما يعتقدون أنه سيكون النموذج الكهربائي بالكامل لأول مرة حاليًا، الطراز الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية هو «DBX» ويتكهن البعض بأن Aston Martin يمكن أن تظهر لأول مرة من خلال تقديم نسخة كهربائية بالكامل من السيارة.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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