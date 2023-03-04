أخطاء تزيد من استهلاك الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

مع استمرار ارتفاع تكاليف الوقود، وزيادة سعر البنزين يواجه السائقون عبئا ماليا جديدا، لكن هناك بعض الخطوات حول ما يمكن للسائقين فعله لتوفير الوقود والمال.

يقدم أحد الخبراء لسائقي السيارات بعض النصائح حول كيفية توفير الوقود، وقالت «دوري بوتر»، الخبيرة في شركة «National Scrap Car»، إن هناك بعض الأشياء التي يجب على السائق الانتباه إليها عندما يتعلق الأمر بحرق الوقود بسرعة، فالعديد من السائقين قد يرتكبون أخطاء دون أن يدركوا ذلك.

زيت المحرك غير الصحيح

- قد يؤدي استخدام زيت المحرك غير الصحيح إلى استهلاك السيارة للوقود أكثر من اللازم، يعتبر زيت المحرك أمرا بالغ الأهمية لتشغيل المحرك ونعومته.

ويمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة المحرك، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود.

- تغيير الزيت كل 5000 إلى 7500 ميل، لأنه كلما تقدم الزيت في السن يصبح كثيفا ويصبح مثل الحمأة، مما يقلل من كفاءته في تشحيم الأجزاء المتحركة للمحرك ويجعله يعمل بجهد أكبر، وهذا يعني أنك ستحتاج إلى مزيد من الوقود لإنتاج نفس القدر من الطاقة، مما يؤدي إلى اختلاف بنسبة 1% إلى 2% في استهلاك الوقود بمرور الوقت.

وزن زائد

- الطريقة الأولى والأبسط للمساعدة في تحسين كفاءة وقود السيارة هي التخلص من أي وزن زائد فكلما كانت سيارتك أثقل وزنا، زادت كمية الوقود التي تحتاجها للتنقل، لذا قم بإخراج الأشياء الضخمة غير الضرورية من السيارة.

- تعد إزالة الرف أو الصندوق الموجود على السقف طريقة أخرى لتحسين كفاءة الوقود عن طريق إبطاء سرعة مركبتك.

حالة الإطارات والضغط

- قبل القيادة، يجب على السائقين التأكد دائما من أن إطارات سياراتهم بحالة جيدة، وفقا للخبير.

ويجب عليهم القيام بذلك ليس فقط لأسباب تتعلق بالسلامة، ولكن أيضا لأن ضغط الإطارات المنخفض يتسبب في مقاومة الدوران، مما يزيد من

استهلاك الوقود

- يمكن أن يتسبب ضغط الإطارات المنخفض أيضا في تشوه الإطارات قليلا، مما يؤدي إلى زيادة الاحتكاك.

- فعندما لا تسير السيارة بسلاسة، يجب أن يعمل المحرك بجهد أكبر، مما يعني استهلاك المزيد من الوقود.

تجنب أن تكون مستقرا

- يعني بطء السيارة ترك المحرك يعمل أثناء توقفه، على الرغم من أنه لا يمكن تجنب ذلك في بعض المواقف، مثل حركة المرور اليومية، إلا أنه يمكن تجنبه في حالات أخرى، مثل انتظار اصطحاب شخص ما أو الجلوس في حركة المرور.

- ترك المحرك يعمل وهو ثابت يهدر الوقود، فإن إيقاف تشغيل محرك سيارتك عندما يكون ثابتا لن يساعد فقط في الحفاظ على البيئة، ولكنه سيوفر لك أيضا المال من حيث الغرامة المحتملة وإهدار الوقود.