بالفيديو: تعرف إلى جديد «Jetour» الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «Jetour» الصينية التابعة لشركة «Chery»، عن بدء طرح مركبتها الجديدة التي صنفت من بين أكثر سيارات الدفع الرباعي تميزا.

خارجية السيارة

وتنفرد مركبة «Jetour Traveler» بتصميم مميز وأنيق جدا، تبرز معالم الجمال فيه من خلال تصميم واجهته الأمامية والمصابيح المتطورة المثبتة عليها، ومن خلال الإطارات الأنيقة التي تحيط بفتحات الشبابيك وحجرات العجلات وممتصات الصدمات، وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».



وجاءت النسخة الأساسية من هذه السيارة بطول 4 أمتار و78 سنتيمترا، وجهّزت بصفين من المقاعد، كما ستطرح نسخة أكبر بطول 4 أمتار و95 سنتيمترا لتوفر مساحة داخلية أكبر.

داخلية السيارة

وتتميز هذه السيارة بالتقنيات الداخلية المتطورة بها، إذ زودت بشاشة لمسية كبيرة يمكنها العمل كجهاز تلفاز ويمكن من خلالها أيضا إدارة الكثير من ميزات المركبة، كما زودت الشاشة بمعالج «Qualcomm» المسؤول عن إدارة جميع الأجهزة الإلكترونية.

أنظمة حديثة

وحصلت المركبة على نظام التحكم التكيفي بالمسار، ونظام التحكم التكيفي بأنظمة التعليق، وعدة أنظمة للقيادة تناسب مختلف أنواع الطرق، وكاميرات توفر الرؤية المحيطية للهيكل، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.