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مركبة روسية كهربائية صغيرة مميزة وصديقة للبيئة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 02:40 مساء
مركبة روسية كهربائية صغيرة مميزة وصديقة للبيئة
حصلت المركبة على هيكل مفتوح من الجانبين بطول ثلاثة أمتار تقريبا (الإنترنت)
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كشفت علامة «Tigarbo» التجارية الروسية نموذجها الجديد من المركبات الكهربائية المتعددة الاستخدامات.

وتبعا للمعلومات التي أوردها مصممو المركبة الجديدة، فإن المركبة يمكن استعمالها كمركبة رياضية صغيرة في ملاعب الغولف أو في الحدائق، كما يمكن استعمالها للتنقل في الأماكن المغلقة كالفنادق والأسواق التجارية والمصانع، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت المركبة على هيكل مفتوح من الجانبين بطول ثلاثة أمتار تقريبا، ووزن 650 كيلوغراما، كما حصلت على دعامات خاصة لزيادة صلابة جسمها، وعلى مقعدين مجهزين بأحزمة أمان رياضية.

وزوّدت أيضا بمكابح وأنظمة تعليق خاصة، ومحرك باستطاعة 20 كيلوغراما يعمل بنظام تبريد سائل، ويوفر عزما يعادل 27 حصانا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن المركبات الجديدة ستحصل على بطاريات تكفيها لقطع 60 كيلومترا بالشحنة الواحدة، من المقرر أن يبدأ طرحها في الأسواق الروسية في أبريل المقبل.

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