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«تيسلا» تعلق طرح برمجية للمساعدة على القيادة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 10:50 صباحا
«تيسلا» تعلق طرح برمجية للمساعدة على القيادة
لقطة جوية تُظهر سيارات من «تيسلا» مركونة في فريمونت بكاليفورنيا، 10 فبراير 2022 (أ ف ب)
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علقت «تيسلا» طرح برنامجها «إف إس دي بيتا» (FSD Beta) المخصص للمساعدة على القيادة في الولايات المتحدة وكندا، والذي دفع العملاء 15 ألف دولار لشرائه، ريثما تحل الشركة أعطالا كشفت عنها أخيرا جهة تنظيمية أميركية، وفق معلومات انتشرت، الإثنين.

وحسب مذكرة نُشرت في منتصف فبراير، أفادت وكالة سلامة المرور على الطرق السريعة الأميركية (NHTSA) بأن عيوبا في هذه البرمجية قد تتسبب بتصرف المركبات بطرق خطرة عند التقاطعات. لذلك سيتعين على «تيسلا» تحديث البرنامج على 362 ألفا و758 سيارة مجهزة أو معدة للتجهّز به، وفق «فرانس برس».

وقالت «تيسلا» في مذكرة غير مؤرخة رصدتها وسائل إعلام أميركية، الإثنين، «حتى يتوفر إصدار للبرنامج يحتوي على التغييرات المطلوبة، أوقفنا موقتا طرح (إف إس دي بيتا) لجميع الذين اشتركوا فيه ولكن (لم يتلقوه) بعد».

منذ نهاية العام 2020، بدأت الشركة المصنعة تدريجيا في طرح هذا الإصدار التجريبي من برنامج FSD (القيادة الذاتية الكاملة)، المسمى «إف إس دي بيتا» (FSD Beta).

في يناير، أشارت «تيسلا» إلى أن هذا البرنامج كان موجودا في نهاية العام 2022 لدى جميع العملاء الذين اشتروا برمجية القيادة الذاتية الكاملة في الولايات المتحدة وكندا، أي ما يقرب من 400 ألف مستخدم.

كما أن أنظمة مساعدة السائق التي تقدمها «تيسلا» تخضع لمراقبة دقيقة من السلطات الأميركية، التي بدأت تحقيقات مختلفة حول القدرات المزعومة لمركبات الشركة ودقة المعلومات التي تروج لها في هذا الشأن.

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رسميا، تدعي «تيسلا» أن هذه الأنظمة «مصممة للاستخدام من جانب سائق يقظ يجب أن تكون يداه على عجلة القيادة وأن يكون مستعدا لاستعادة السيطرة على سيارته في أي لحظة».

لكن رئيسها إيلون ماسك يذهب دائما في وعوده إلى أبعد من ذلك بكثير، إذ يدّعي خصوصا منذ سنوات أن القيادة الذاتية بالكامل ستكون متاحة على سيارات «تيسلا» في غضون بضعة أشهر.

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