بالفيديو: تعديلات جدية على أيقونة هيونداي «i10»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «هيونداي» عن نيتها طرح نسخ معدّلة من مركبات «i10» في الأسواق قريبا.

هيكل السيارة

وتتميز السيارات الجديدة عن مركبات «i10» التي كشف عنها أواخر العام الماضي بواجهات أمامية معدّلة، وشبك جديد لغطاء المبرد الأمامي دمجت بداخله مصابيح (LED) مميزة التصميم، فضلا عن مصابيح خلفية بتصميم جديد أيضا.

وتأتي السيارات الجديدة بهيكل بطول 381 سم أو 267 سم، مزود بعجلات بمقاس 15 إنشا، وثبت على مؤخرة الهيكل جنح هوائي صغير للحفاظ على الثبات على السرعات العالية.

المقصورة الداخلية

وداخليا حصلت «i10» على واجهة قيادة جديدة، وعلى هذه الواجهة ثبتت لوحة تضم شاشتين، واحدة رقمية قبالة السائق، وأخرى لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا وبعض تقنيات المركبة الأخرى.

وزودت المركبة بنظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.