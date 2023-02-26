  • Alwasat News
Atwasat

سلسلة سيارات كهربائية جديدة من «Yinhe»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 04:01 مساء
سلسلة سيارات كهربائية جديدة من «Yinhe»
«جيلي» تكشف سلسلة سيارات «Yinhe» الكهربائية عالية التقنية (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت شركة «جيلي» الصينية، عملاق صناعة السيارات، عن سلسلة سيارات «Yinhe» الكهربائية، والتي تتمتع بتقينة وجودة عالية.

مستقبل كهربائي
وتتجه العديد من العلامات التجارية الكبرى للسيارات نحو مستقبل كهربائي، وتحاول التميز من خلال ابتكار جميع أنواع التكنولوجيا في الطرازات المنتجة.

سلسة سيارات كهربائية
وأعلنت الشركة أنها أطلقت رسميًا «Geely Yinhe» وهي سلسلة منتجات كهربائية متطورة جديدة تتألف من «Yinhe L7» طويلة المدى«PHEV SUV» ونموذج مفهوم «Yinhe Light» الكهربائي بالكامل.

وتركز هذه السلسلة الجديدة على إنتاج السيارات الهجينة طويلة المدى والكهربائية النقية.
ولدى جيلي خطط طموحة، حيث سيتم إطلاق ستة طرازات إضافية خلال العامين المقبلين، بما في ذلك«L7 SUV» و«L6» سيدان.

طرازات جديدة
كما ستكون هناك أربعة طرازات كهربائية هجينة طويلة المدى.
وستكون الثلاثة الأخرى جزءًا من مجموعة «Yinhe»الكهربائية الخالصة، مع الطراز الأول، «E8»، المقرر إطلاقه في الربع الرابع من العام 2023.
وكشفت «جيلي» النقاب عن العديد من التقنيات الكهربائية المتقدمة الجديدة مع مجموعة سيارات «Yinhe»، بما في ذلك مجموعة نقل الحركة المتطورة، ونظام أمان البطارية «Aegis»، علاوةً على أحدث نظام تشغيل للمركبات الذكية.
هذا المحتوي من تيربو العرب
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»
اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية

اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية
المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه

المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه
شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا

شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا
الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر

الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر
شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي

شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي
شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»

شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»
«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟

«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟
برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز

برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)
إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر

إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين ...
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم
«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات

عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي

النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
ما جديد «LS7» الكهربائية؟
ما جديد «LS7» الكهربائية؟
«تسلا» تستدعي أكثر من 362 ألفا من سياراتها
«تسلا» تستدعي أكثر من 362 ألفا من سياراتها
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)
قبل أن تشتريها.. تعرف إلى مميزات وعيوب السيارة التيربو
قبل أن تشتريها.. تعرف إلى مميزات وعيوب السيارة التيربو
ارتفاع مبيعات سيارات «فولفو» العالمية
ارتفاع مبيعات سيارات «فولفو» العالمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال...
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%...
صور تجسسية للجيل القادم من بي إم دبليو «X2» بتصميم جديد كليا
صور تجسسية للجيل القادم من بي إم دبليو «X2» بتصميم جديد كليا...
«فولكس فاغن» تعلن رباعية دفع جديدة (فيديو)
«فولكس فاغن» تعلن رباعية دفع جديدة (فيديو)...
«تيغوان» تتحول إلي «كهربائية».. 2026
«تيغوان» تتحول إلي «كهربائية».. 2026...
المزيد
سلسلة سيارات كهربائية جديدة من «Yinhe»
سلسلة سيارات كهربائية جديدة من «Yinhe»...
«أودي» تخطط لبناء مصنع للسيارات الكهربائية
«أودي» تخطط لبناء مصنع للسيارات الكهربائية...
ماذا تفعل إذا تعطلت مكابح سيارتك أثناء القيادة؟
ماذا تفعل إذا تعطلت مكابح سيارتك أثناء القيادة؟...
ارتفاع مبيعات سيارات «فولفو» العالمية
ارتفاع مبيعات سيارات «فولفو» العالمية...
قبل أن تشتريها.. تعرف إلى مميزات وعيوب السيارة التيربو
قبل أن تشتريها.. تعرف إلى مميزات وعيوب السيارة التيربو...
المزيد