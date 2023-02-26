سلسلة سيارات كهربائية جديدة من «Yinhe»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة «جيلي» الصينية، عملاق صناعة السيارات، عن سلسلة سيارات «Yinhe» الكهربائية، والتي تتمتع بتقينة وجودة عالية.

مستقبل كهربائي

وتتجه العديد من العلامات التجارية الكبرى للسيارات نحو مستقبل كهربائي، وتحاول التميز من خلال ابتكار جميع أنواع التكنولوجيا في الطرازات المنتجة.

سلسة سيارات كهربائية

وأعلنت الشركة أنها أطلقت رسميًا «Geely Yinhe» وهي سلسلة منتجات كهربائية متطورة جديدة تتألف من «Yinhe L7» طويلة المدى«PHEV SUV» ونموذج مفهوم «Yinhe Light» الكهربائي بالكامل.

وتركز هذه السلسلة الجديدة على إنتاج السيارات الهجينة طويلة المدى والكهربائية النقية.

ولدى جيلي خطط طموحة، حيث سيتم إطلاق ستة طرازات إضافية خلال العامين المقبلين، بما في ذلك«L7 SUV» و«L6» سيدان.