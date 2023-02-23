سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

جذبت «كاديلاك» أنظار محبي مركباتها بسيارة «XT4» المعدلة التي صممت لتكون أنيقة وفاخرة ومتطورة تقنيا بنفس الوقت.

وحصلت السيارة الجديدة على تعديلات خارجية تجعلها أكثر جمالا وتميزا مقارنة بسيارات (XT4) السابقة، إذ تغير فيها تصميم المصابيح، وانتقلت عدسات الأضواء لتتموضع بشكل طولي على جانبي الواجهة الأمامية، وثبتت بجانبها خطوط إضاءة طولية تعمل بأحدث تقنيات (LED)، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت المركبة على ممتصات صدمات وفتحات هوائية بتصميم جديد أيضا، وأصبح طولها 4 أمتار و59 سنتيمترا، كما جهزت بعجلات عريضة بمقاس 18 و20 إنشا.

ومن أبرز الأشياء التي حصلت عليها داخلية السيارة هو لوحة القيادة المستوحاة من لوحات القيادة في مركبات (Escalade) و(Lyriq)، والتي ثبتت عليها شاشة لمسية كبيرة بمقاس 33 بوصة بدقة عرض 9k.

وحصلت السيارة على أفضل تقنيات الإضاءة والتكييف ومنظومات ممتازة للصوتيات مجهزة بمكبرات (AKG)، وعلى نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التكيفي بالمسار، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات توفر الرؤية المحيطية للهيكل.

وستعمل نماذج (XT4) الجديدة بمحركات توربينية بسعة 2.0 لتر وعزم 238 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ9 سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.