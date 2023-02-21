ما جديد «LS7» الكهربائية؟

القاهرة - بوابة الوسط

في اليوم العشرين من ديسمبر العام 2022، أزاحت العلامة الصينية «IM» الستار عن سيارتها الكهربائية «LS7» في السوق الصينية، والتي تعتبر ثاني طرازات الشركة بعد «IS L7» وقد تلقت أكثر من ثلاثة آلاف حجز عليها في غضون ساعة فقط من إعلان فتح باب الطلبات.

تعتبر«IM Motors» مشروعا مشتركا بين ثلاثة شركات صينية هي: «SAIC » و«Zhangjiang Hi-Tech» ومجموعة «Alibabak» وفي العام 2021 قام التحالف بإزاحة الستار عن النسخة الاختبارية من LS7 في معرض شنغهاي للسيارات وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي

تتبع السيارة لغة تصميم جديدة وتتميز السيارة بخطوط سلسة، وفي الواجهة الأمامية ذات التصميم المغلق (لعدم الحاجة إلى شبكة أمامية) تظهر المصابيح على شكل حرف L تمتد إلى أعلى على جانبي غطاء المحرك، وتحتوي على وحدات إضاءة (LED)، إضافة إلى مصابيح نهارية (LED)، كما تظهر ثلاثة فتحات للتهوية

وفي الخلف، يظهر الطابع الرياضي للسيارة بوجود سبويلر كبير مثبت أعلى الزجاج الخلفي، وكذلك دفيوزر في الأسفل، أما مصابيحها الخلفية فتتميز بتصميم على هيئة شريط إضاءة بعرض الجزء الخلفي.

ومن حيث الحجم، تبلغ أبعاد السيارة: 5.049 مم طول، 2.002 مم عرض، و1.731 مم ارتفاع، وترتكز على قاعدة عجلات 3.060 مم، والتي تصنفها الشركة على أنها سيارة كهربائية من فئة (SUV) بحجم متوسط إلى كبير.

وقد جرى تجهيز السيارة بمعدات نظام المساعدة المتقدم للقيادة الآمنة (ADAS).

المقصورة الداخلية

تتسع المقصورة لخمسة أشخاص وتتميز بثلاث شاشات متصلة معا وهم لوحة عدادات (LCD) وشاشة تحكم مركزية وشاشة لعرض أنظمة المساعدة للسائق، ومن المقرر تجهيزها بلوحة قيادة ذكية جديدة كليا وتعد هذه أول سيارة يجرى إنتاجها في الصين بعجلة قيادة غير مكتملة (على شكل نص مربع) فيما توفر الشركة أيضا خيارا لعجلة القيادة الكاملة، كما تأتي السيارة بفتحة سقف بانورامية كبيرة، إضافة إلى كاميرا لركن السيارة بزاوية 360 درجة.

منظومة القوة

تقدم السيارة بنسختين من البطاريات الأولى بسعة 90 كيلووات/ ساعة وسيتم إنتاجها من خلال مشروع مشترك بين «SAIC» وشركة «CATL»، والثانية بسعة 100 كيلووات/ ساعة تأتي بنظام الدفع الخلفي للعجلات ومدى سير يبلغ 660 كم، كما ستتوافر نسخة بنظام الدفع الرباعي للعجلات بمحرك مزدوج بقوة 650 حصانا وعزم دوران 725 نيوتن متر، ويصل مدى السير إلى 615 كم، وتستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى 100 كم/ الساعة خلال 4.5 ثانية.

سعر السيارة

يتراوح سعر السيارة من 52 ألف إلى 74 ألف دولار ومن المنتظر إطلاقها رسميا في منتصف مارس من العام الجاري 2023.

بالتعاون مع «SAIC» تدشين «LS7» الكهربائية في الصين.(الإنترنت)

بالتعاون مع «SAIC» تدشين «LS7» الكهربائية في الصين.(الإنترنت)

بالتعاون مع «SAIC» تدشين «LS7» الكهربائية في الصين.(الإنترنت)