صور تجسسية للجيل القادم من بي إم دبليو «X2» بتصميم جديد كليا

القاهرة - بوابة الوسط

في أكتوبر 2017، كشفت صانعة السيارات الألمانية «بي إم دبليو BMW» نسخة الإنتاج الأولى من سيارتها «X2» والتي تعتبر بديلا رياضيا لأيقونتها «X1». وأخيرا التقطت عدسات المصورين بعض الصور التجسسية للجيل المقبل من الكروس أوفر صغيرة الحجم والتي تأتي بتصميم جديد كليا وفقًا لموقع «عالم السيارات».

المظهر الخارجي

على الرغم من إخفاء ملامحها بالأغطية المموهة بشكل كامل إلا أنها تظهر بتصميم جديد تماما.

فمن المنتظر أن تتبنى «X2» خط سقف وتصميم مستوحى من السيارة «X4» وبذلك يختلف الشكل الخارجي للجيل الجديد عن الجيل السابق الأكثر تقليدية وذي التصميم الصندوقي.

بالنسبة للحجم، يمكن أن تزداد الأبعاد للجيل الجديد مقارنة بالسابق، وذلك تعويضا لغياب شقيقتها« X4» التي تثار الشائعات حول خطط الشركة لوقف إنتاجها.

منظومة القوة

من المقرر بناء «X2» على منصة «FAAR »الخاصة بالعلامة الألمانية، مما يسمح لها باستيعاب أنواع مختلفة من المحرك.

من المحتمل أن تتشارك «iX2» بعض المكونات الميكانيكية مع «iX1» والتي تأتي بمحرك مزدوج بقوة 313 حصانا وعزم دوران 494 نيوتن متر، ومن المتوقع أن تقدم «بي إم دبليو» إصدارات «iX2» و«iX1» بنسخة ذات محرك واحد وبنظام الدفع الأمامي للعجلات.

لم تفصح الشركة حتى الآن عن المحرك الخاص بـ«X2» الجديدة، لكن من المتوقع أن تقدم منظومة القوة الخاصة بـ«X1»الجديدة نفسها والتي تأتي بمحرك أساسي رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، قادر على توليد قوة 241 حصانا وعزم دوران 400 نيوتن متر.

تشير بعض الشائعات إلى أن الشركة قد تبدأ في إنتاج x2 الجديدة في نوفمبر العام الجاري 2023، لذلك من المحتمل أن تظهر رسميا منتصف العام.

لا نتوقع طرحه للبيع في الولايات المتحدة حتى أوائل العام 2024 ، وهو ما سيحل محل الجيل الأول «X2» الذي جرى طرحه للبيع للمرة الأولى العام 2018.

تعرف على جديد الجيل القادم من بي إم دبليو «X2» (الإنترنت)

تعرف على جديد الجيل القادم من بي إم دبليو «X2» (الإنترنت)