صور تجسسية لسيارة جيلي «Zeekr 003» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

في العام 2021 تأسست العلامة «Zeekr» المتخصصة في السيارات الكهربائية والمملوكة لصانعة السيارات الصينية «Geely»، والآن أصبحت عائلتها تتكون من سيارتين هما: «001» (السيدان والكوبيه)، و«009» التي تنتمي لفئة الـMPV.

وتستعد العلامة الصينية لإطلاق سيارة كهربائية جديدة تحت اسم «003» وتنتمي لفئة الكروس أوفر والتي التقطت لها عدسات المصوريين مؤخرا مجموعة من الصور التجسسية في الصين تُظهر تفاصيلها الخارجية وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي

على الرغم من إخفاء هيكل السيارة بالأغطية المموهة إلا أن الصور أظهرت بعض التجهيزات الخارجية، ففي الواجهة الأمامية تتميز السيارة بمصابيح (LED) على جانبي غطاء المحرك، إضافة إلى العوارض العالية بالمصد، وأقواس العجلات العريضة من البلاستيك، كما تظهر المرايا القابلة للطي كهربائيا، ومقابض الأبواب المدمجة.

أما عن الجزء الخلفي، يمكننا أن نلاحظ تصميم المصابيح بمظهر بأجواء سيارات الخيال العلمي، وعاكسات عمودية طويلة. ويمكننا أن نرى السقف بدون أغطية مموهة حيث يظهر باللون البرتقالي إلى جانب سبويلر بتصميم رياضي، فيما لم تحصل السيارة على فتحة سقف.

حجم السيارة و المحرك

لا نعرف الحجم الدقيق للسيارة «003» لكن أبعادها تقترب من السيارة الكروس أوفر الكهربائية سمارت وان والتي تم تطويرها وإنتاجها من قبل شركة سمارت أوتوموبيل، وهي مشروع مشترك بين مجموعة مرسيدس بنز وجيلي. لذلك فمن المحتمل أن تكون أبعاد السيارة: 4.200 مم طول، 1.800 مم عرض ، و1.600 مم ارتفاع.

من المتوقع أن تأتي السيارة بقوة تتراوح بين 272 و427 حصانا، ويتم طرحها بالأسواق في العام 2023.



قبل انطلاقها بالأسواق العام 2023 تعرف على مميزات «Zeekr003» (الإنترنت)

قبل انطلاقها بالأسواق العام 2023 تعرف على مميزات «Zeekr003» (الإنترنت)

قبل انطلاقها بالأسواق العام 2023 تعرف على مميزات «Zeekr003» (الإنترنت)