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بالفيديو: سيارة أميركية جديدة موفرة للوقود

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 02:29 مساء
بالفيديو: سيارة أميركية جديدة موفرة للوقود
تميّز السيارات الأميركية يبرز مرة أخرى في مركبة «Buick» الجديدة (الإنترنت)
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كشفت «Buick» عن «Encore» الجديدة التي اعتبرها العديد من الخبراء واحدة من أجمل سيارات «الكروس أوفر» وأكثرها تميزا من حيث الشكل والمواصفات.

هيكل السيارة
من حيث الأبعاد أتت المركبة الجديدة مشابهة لسيارت «Encore» السابقة، إذ جاءت بطول 4 أمتار 35 سنتيمترا، لكنها تميّزت بمظهر أجمل، وهيكل أكثر انسيابية، وتصميم مميز للمصابيح وشبك غطاء المبرد الأمامي، وحصلت كذلك على ممتصات صدمات معدّلة، وعلى عجلات بمقاس 19 إنشا،ـ وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

داخلية السيارة
وداخليا حصلت السيارة على واجهة قيادة جديدة كليا بتصميم بسيط وأنيق، وجهّزت الواجهة بلوحة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق بمقاس 8 بوصات، وأخرى لمسية بمقاس 11 بوصة، كما زوّدت المركبة بمقاعد مكسوة بالجلد الفاخر فيها نظام تدفئة وتبريد.

وجهّزت «Encore» الجديدة بنظام مولتيميديا متطور، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

سيارة اقتصادية
وصممت المركبة لتكون اقتصادية في استهلاك الوقود، إذ جهّزت بمحركات بنزين بسعة 1.2 لتر وبعزم 139 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 1.3 لتر، وبعزم 157 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية 9 سرعات.

 

 

تميّز السيارات الأميركية يبرز مرة أخرى في مركبة «Buick» الجديدة (الإنترنت)
تميّز السيارات الأميركية يبرز مرة أخرى في مركبة «Buick» الجديدة (الإنترنت)
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