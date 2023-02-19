«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%

القاهرة - بوابة الوسط

ربما تعود «مرسيدس بنز» إلى تلك الأيام التي كان فيها المديرون التنفيذيون الأثرياء وأصحاب المال والأعمال فقط هم من يستطيعون النزول إلى الشارع برفاهية وقيادة تلك السيارة الفارهة الألمانية.

«مرسيدس» ترفع أسعار سياراتها

تكلف سيارة «مرسيدس- بنز» الجديدة في المتوسط 72900 يورو 76590 دولارا في العام 2022، بزيادة قدرها 43% عن العام 2019.

يأتي ذلك مع دفع شركة صناعة السيارات إلى مزيد من الارتقاء بالسوق من خلال التركيز على الطرازات الراقية مثل سيارة الفئة «S» سيدان لتعزيز الأرباح. بعد أن أدى نقص الرقائق إلى تقليص الإنتاج العام الماضي.

ارتفاع أسعار السيارات في العالم

«مرسيدس» ليست وحدها التي تواجه ارتفاعا كبيرا في الأسعار، بل يحصد المصنعون في جميع أنحاء العالم فوائد بيع عدد أقل من السيارات، ولكن أغلى ثمنا، منذ أواخر العام 2019.

تضاعف متوسط الدفعة الشهرية لسيارة جديدة فارهة في الولايات المتحدة تقريبا، ولأن المركبات التي تعمل بالبطاريات تكلف عادة أكثر من متوسط تكلفة محرك الاحتراق، فإن التحول إلى المركبات الكهربائية قد يؤدي إلى تفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف.

وارتفع متوسط سعر الصفقة للسيارة الجديدة الفارهة بنسبة 4.9% في العام 2022، ونتيجة لذلك، بلغ متوسط سعر بيع السيارة الجديدة في ديسمبر 49075 دولارا، بزيادة قدرها 2297 دولارا عن العام الذي يسبقه 2021.

أسباب ارتفاع أسعار السيارات

نظرا إلى عوامل، مثل أسعار التجار، كان متوسط أسعار المبيعات أعلى من مشروع تجديد نظم الإدارة، وترجع بعض الزيادة إلى نقص المخزون، الذي كان عند أدنى نقطة له على الإطلاق في أوائل العام 2022 بسبب عوامل، مثل نقص سلسلة التوريد الناجم عن الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا، ومع ذلك، حتى مع وصول المزيد من السيارات الجديدة إلى الكثير من الوكلاء، استمرت الأسعار في الارتفاع.

في ديسمبر، كان متوسط سعر البيع لسيارة جديدة غير فاخرة رقما قياسيا بلغ 45578 دولارا، بزيادة قدرها 1000 دولار تقريبا عن نوفمبر، وكان متوسط سعر البيع لشاحنة صغيرة جديدة أكثر من 59000 دولار.

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