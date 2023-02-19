  • Alwasat News
Atwasat

«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 12:08 مساء
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%
شركة «مرسيدس» ترفع سعر متوسط سياراتها 43% عن العام 2019 (الإنترنت)
alwasat radio

ربما تعود «مرسيدس بنز» إلى تلك الأيام التي كان فيها المديرون التنفيذيون الأثرياء وأصحاب المال والأعمال فقط هم من يستطيعون النزول إلى الشارع برفاهية وقيادة تلك السيارة الفارهة الألمانية.

«مرسيدس» ترفع أسعار سياراتها
تكلف سيارة «مرسيدس- بنز» الجديدة في المتوسط 72900 يورو 76590 دولارا في العام 2022، بزيادة قدرها 43% عن العام 2019.
يأتي ذلك مع دفع شركة صناعة السيارات إلى مزيد من الارتقاء بالسوق من خلال التركيز على الطرازات الراقية مثل سيارة الفئة «S» سيدان لتعزيز الأرباح. بعد أن أدى نقص الرقائق إلى تقليص الإنتاج العام الماضي.

ارتفاع أسعار السيارات في العالم
«مرسيدس» ليست وحدها التي تواجه ارتفاعا كبيرا في الأسعار، بل يحصد المصنعون في جميع أنحاء العالم فوائد بيع عدد أقل من السيارات، ولكن أغلى ثمنا، منذ أواخر العام 2019.

تضاعف متوسط الدفعة الشهرية لسيارة جديدة فارهة في الولايات المتحدة تقريبا، ولأن المركبات التي تعمل بالبطاريات تكلف عادة أكثر من متوسط تكلفة محرك الاحتراق، فإن التحول إلى المركبات الكهربائية قد يؤدي إلى تفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف.
وارتفع متوسط سعر الصفقة للسيارة الجديدة الفارهة بنسبة 4.9% في العام 2022، ونتيجة لذلك، بلغ متوسط سعر بيع السيارة الجديدة في ديسمبر 49075 دولارا، بزيادة قدرها 2297 دولارا عن العام الذي يسبقه 2021.

أسباب ارتفاع أسعار السيارات
نظرا إلى عوامل، مثل أسعار التجار، كان متوسط أسعار المبيعات أعلى من مشروع تجديد نظم الإدارة، وترجع بعض الزيادة إلى نقص المخزون، الذي كان عند أدنى نقطة له على الإطلاق في أوائل العام 2022 بسبب عوامل، مثل نقص سلسلة التوريد الناجم عن الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا، ومع ذلك، حتى مع وصول المزيد من السيارات الجديدة إلى الكثير من الوكلاء، استمرت الأسعار في الارتفاع.
في ديسمبر، كان متوسط سعر البيع لسيارة جديدة غير فاخرة رقما قياسيا بلغ 45578 دولارا، بزيادة قدرها 1000 دولار تقريبا عن نوفمبر، وكان متوسط سعر البيع لشاحنة صغيرة جديدة أكثر من 59000 دولار.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص

نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
نتائج مثيرة في «رغبي» البطولة العربية بمشاركة ليبية تشهد خسارة «0-66»

نتائج مثيرة في «رغبي» البطولة العربية بمشاركة ليبية تشهد خسارة «0-66»
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%

«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%
سبانخ مغذية في خطوات بسيطة

سبانخ مغذية في خطوات بسيطة
امرأة تحطّم منحوتة بقيمة 42 ألف دولار في معرض فني أميركي

امرأة تحطّم منحوتة بقيمة 42 ألف دولار في معرض فني أميركي
ارتفاع صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» 70% في يناير

ارتفاع صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» 70% في يناير
النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»

النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»

الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير

«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير
«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)
«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟

«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟
«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!

«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!
7 انتصارات تواليا يقرب نابولي من الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما

7 انتصارات تواليا يقرب نابولي من الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما
بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن تنتهي

بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن...
غضب في تركيا بعد انهيار منازل «مقاومة للزلازل»

غضب في تركيا بعد انهيار منازل «مقاومة للزلازل»
منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن

منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن
كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير

كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: 10 آلاف دولار للحصول على«Wuling Bingo»
بالفيديو: 10 آلاف دولار للحصول على«Wuling Bingo»
بالفيديو: تعرف على سيارة «Subaru» للطرق الواعرة
بالفيديو: تعرف على سيارة «Subaru» للطرق الواعرة
بالفيديو: «Chery» تنافس «كيا» و«هيونداي» بسيارة متطورة واقتصادية
بالفيديو: «Chery» تنافس «كيا» و«هيونداي» بسيارة متطورة واقتصادية
تعرف إلى أبرز مشاكل كهرباء السيارة
تعرف إلى أبرز مشاكل كهرباء السيارة
بالفيديو: 10 آلاف دولار مقابل أيقونة «تويوتا» الجديدة
بالفيديو: 10 آلاف دولار مقابل أيقونة «تويوتا» الجديدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال...
كيف تتصرف في حالة دخول ماء المطر لمحرك سيارتك؟
كيف تتصرف في حالة دخول ماء المطر لمحرك سيارتك؟...
«نيسان» تستدعي 520 ألف سيارة لمنع الحرائق
«نيسان» تستدعي 520 ألف سيارة لمنع الحرائق...
عيوب التصنيع تجبر «فورد» على استدعاء نصف مليون سيارة
عيوب التصنيع تجبر «فورد» على استدعاء نصف مليون سيارة...
8 خطوات لتوفير استهلاك الوقود
8 خطوات لتوفير استهلاك الوقود...
المزيد
بالفيديو: سيارة أميركية جديدة موفرة للوقود
بالفيديو: سيارة أميركية جديدة موفرة للوقود...
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%...
«تيغوان» تتحول إلي «كهربائية».. 2026
«تيغوان» تتحول إلي «كهربائية».. 2026...
بالفيديو: 10 آلاف دولار مقابل أيقونة «تويوتا» الجديدة
بالفيديو: 10 آلاف دولار مقابل أيقونة «تويوتا» الجديدة...
تعرف إلى أبرز مشاكل كهرباء السيارة
تعرف إلى أبرز مشاكل كهرباء السيارة...
المزيد