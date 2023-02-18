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«تيغوان» تتحول إلي «كهربائية».. 2026

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 02:34 مساء
«تيغوان» تتحول إلي «كهربائية».. 2026
«فولكس فاغن» ستحول «تيغوان» الأكثر مبيعا إلى كهربائية بحلول 2026 (الإنترنت)
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مع زيادة التحول إلى الكهرباء ومع قانون حظر المركبات التي تعمل بالوقود، وتملك محركات احتراق داخلي في أوروبا في العام 2035، تخطط شركة «فولكس فاغن» لتحويل سيارة الدفع الرباعي الأكثر مبيعا لديها إلى كهربائية.

«كهربائية» بالكامل
يعد طراز «تيغوان» بمحرك الاحتراق الداخلي من السيارات الأكثر مبيعا والتي تخطط الشركة لتحويل سيارة «كروس أوفر» كهربائية بالكامل والتي ستظهر لأول مرة في العام 2025 وتدخل حيز الإنتاج في العام 2026.

وأعلنت شركة صناعة السيارات أنه ستتم إضافة طراز كهربائي جديد مشابه لـ«تيغوان» من حيث الحجم والأسلوب إلى تشكيلة العلامة التجارية في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

وفقا للمصدر، سيتم بناء «تيغوان» الجديدة بالكامل والكهربائية فقط على منصة «MEB-Plus» المحدثة من «فولكس فاغن»، والتي ستكون أيضا بمثابة الأساس لطراز جولف القادم بالكامل.

في حين أن التفاصيل حول هذه البنية الحديثة لا تزال نادرة، يقال إنها تتضمن خلايا بطارية موشورية جديدة من فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) وسرعات شحن تصل إلى 200 كيلووات.

سعر «تيغوان» السابق
يبدأ سعر «فولكس فاغن تيجوان» من 26950 دولارا في الولايات المتحدة، حيث باعت 71085 وحدة في العام 2022، بينما باعت «فولكس فاغن» أكثر من 130000 وحدة في أوروبا بين يناير ونوفمبر 2022، في العام الماضي.

طلبات مكثفة للتحول الكهربائي
طلب العملاء سابقا أن يتم تحويل طرازات مثل «جولف» و«جولف GTI» و«تيغوان» إلى سيارات كهربائية بالكامل، وبينما كان الجولف متاحا لفترة وجيزة كسيارة كهربائية تحت لقب «e-جولف» للجيل السابع.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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