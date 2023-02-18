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بالفيديو: 10 آلاف دولار مقابل أيقونة «تويوتا» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 12:08 مساء
بالفيديو: 10 آلاف دولار مقابل أيقونة «تويوتا» الجديدة
سيارة جديدة من «تويوتا» لمحبي المركبات الأنيقة ورخيصة الثمن (الإنترنت)
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كشفت «تويوتا» سيارة «AGYA» الجديدة، التي لفتت انتباه الكثيرين بتصميمها المميز وتقنياتها المتطورة وسعرها المنافس.

هيكل السيارة
وحصلت هذه السيارة، رغم حجمها الصغير على مظهر هجومي يوحي بالقوة، وعلى تصميم يجعلها واحدة من أجمل السيارات الشبابية الصغيرة، كما جهّزت بمصابيح وكشافات ضباب تعمل بأحدث تقنيات «LED»، وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وأصبحت السيارة أكبر بقليل مقارنة بمركبات «AGYA» السابقة، إذ جاءت بطول 3 أمتار و76 سنتيمترا، وبعرض 166 سنتيمترا، وارتفاع 150 سنتيمترا، وباتت المسافة بين محوري العجلات فيها 245 سنتيمترا.

داخلية السيارة
وجهّزت قمرتها بالعديد من التقنيات التي توفر الراحة والرفاهية للمستخدم، إذ حصلت على نظام تكييف ممتاز، ونظام تدفئة للمقاعد، ونظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية.

محرك السيارة وسعرها
وزودتها «تويوتا» بأنظمة ABS للفرامل، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وجهزتها بنظام إلكتروني خاص لترشيد استهلاك الوقود، ومحرك بسعة 1.2 لتر بعزم 88 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية، أما سعر هذه المركبة فسيكون نحو 10 آلاف و500 دولار تقريبا.

 

 

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