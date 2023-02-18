بالفيديو: 10 آلاف دولار مقابل أيقونة «تويوتا» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «تويوتا» سيارة «AGYA» الجديدة، التي لفتت انتباه الكثيرين بتصميمها المميز وتقنياتها المتطورة وسعرها المنافس.

هيكل السيارة

وحصلت هذه السيارة، رغم حجمها الصغير على مظهر هجومي يوحي بالقوة، وعلى تصميم يجعلها واحدة من أجمل السيارات الشبابية الصغيرة، كما جهّزت بمصابيح وكشافات ضباب تعمل بأحدث تقنيات «LED»، وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وأصبحت السيارة أكبر بقليل مقارنة بمركبات «AGYA» السابقة، إذ جاءت بطول 3 أمتار و76 سنتيمترا، وبعرض 166 سنتيمترا، وارتفاع 150 سنتيمترا، وباتت المسافة بين محوري العجلات فيها 245 سنتيمترا.