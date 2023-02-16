  • Alwasat News
Atwasat

بالفيديو: «Chery» تنافس «كيا» و«هيونداي» بسيارة متطورة واقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 11:32 صباحا
بالفيديو: «Chery» تنافس «كيا» و«هيونداي» بسيارة متطورة واقتصادية
تتميز السيارة الجديدة بهيكل سيدان ذي تصميم خارجي أنيق (الإنترنت)
alwasat radio

كشف وكلاء شركة «Chery» بدء طرح سيارة «Kaiyi E5» في أسواق جديدة، لمنافسة سيارات «Hyundai Elantra» «Kia Cerato» الشهيرة.

وتتميز السيارة الجديدة بهيكل سيدان ذي تصميم خارجي أنيق، طوله 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضه 182 سم، وارتفاعه 148 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 270 سم، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت المركبة على تصميم مميز جدا لكشافات الضباب وممتصات الصدمات والفتحات الهوائية الموجودة على واجهاتها الأمامية، كما زودت بمصابيح LED متطورة أمامية وخلفية.

أما قمرتها فحصلت على صفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ5 ركاب، وجهزت بأنظمة تكييف وأنظمة صوتيات عالية الأداء، وجهزت واجهة القيادة فيها بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا، وتزينت الواجهة بعناصر أنيقة التصميم مطلية بالكروم.

وجهزت هذه السيارة بأنظمة فرملة ممتازة، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام لتشغيل المحرك والأضواء عن بعد، ونظام منع الانزلاق على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعمل نسخ المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر بعزم 147 و156 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات، وعلب أوتوماتيكية بست سرعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما

وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال

باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب

الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي

كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي
مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال

مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال
الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في نهائي مبكر

الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في نهائي مبكر
متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب

متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب
المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ...
فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا

فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة

إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة
فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي

فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»

فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء

حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
تعرف إلى جديد سيارة هواوي «M9»
تعرف إلى جديد سيارة هواوي «M9»
«كورفيت 07» قريبا في الأسواق
«كورفيت 07» قريبا في الأسواق
«أمازون» تسير مركبة من دون مقود ولا دوّاسة
«أمازون» تسير مركبة من دون مقود ولا دوّاسة
التصرف الصحيح لمواجهة تعليق دواسة الوقود
التصرف الصحيح لمواجهة تعليق دواسة الوقود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال...
سيارة جديدة أنيقة ورخيصة الثمن من «مازدا»
سيارة جديدة أنيقة ورخيصة الثمن من «مازدا»...
كيف تتصرف في حالة دخول ماء المطر لمحرك سيارتك؟
كيف تتصرف في حالة دخول ماء المطر لمحرك سيارتك؟...
«نيسان» تستدعي 520 ألف سيارة لمنع الحرائق
«نيسان» تستدعي 520 ألف سيارة لمنع الحرائق...
سيارة جديدة من «نيسان» لمحبي القوة والسرعة
سيارة جديدة من «نيسان» لمحبي القوة والسرعة...
المزيد
بالفيديو: «Chery» تنافس «كيا» و«هيونداي» بسيارة متطورة واقتصادية
بالفيديو: «Chery» تنافس «كيا» و«هيونداي» بسيارة متطورة ......
بالفيديو: تعرف على سيارة «Subaru» للطرق الواعرة
بالفيديو: تعرف على سيارة «Subaru» للطرق الواعرة...
بالفيديو: 10 آلاف دولار للحصول على«Wuling Bingo»
بالفيديو: 10 آلاف دولار للحصول على«Wuling Bingo»...
التصرف الصحيح لمواجهة تعليق دواسة الوقود
التصرف الصحيح لمواجهة تعليق دواسة الوقود...
«أمازون» تسير مركبة من دون مقود ولا دوّاسة
«أمازون» تسير مركبة من دون مقود ولا دوّاسة...
المزيد