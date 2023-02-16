بالفيديو: «Chery» تنافس «كيا» و«هيونداي» بسيارة متطورة واقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط

كشف وكلاء شركة «Chery» بدء طرح سيارة «Kaiyi E5» في أسواق جديدة، لمنافسة سيارات «Hyundai Elantra» «Kia Cerato» الشهيرة.

وتتميز السيارة الجديدة بهيكل سيدان ذي تصميم خارجي أنيق، طوله 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضه 182 سم، وارتفاعه 148 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 270 سم، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت المركبة على تصميم مميز جدا لكشافات الضباب وممتصات الصدمات والفتحات الهوائية الموجودة على واجهاتها الأمامية، كما زودت بمصابيح LED متطورة أمامية وخلفية.

أما قمرتها فحصلت على صفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ5 ركاب، وجهزت بأنظمة تكييف وأنظمة صوتيات عالية الأداء، وجهزت واجهة القيادة فيها بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا، وتزينت الواجهة بعناصر أنيقة التصميم مطلية بالكروم.

وجهزت هذه السيارة بأنظمة فرملة ممتازة، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام لتشغيل المحرك والأضواء عن بعد، ونظام منع الانزلاق على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعمل نسخ المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر بعزم 147 و156 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات، وعلب أوتوماتيكية بست سرعات.