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«أمازون» تسير مركبة من دون مقود ولا دوّاسة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 10:45 صباحا
«أمازون» تسير مركبة من دون مقود ولا دوّاسة
تسيير مركبات مستقلة مصنعة من «أمازون» للمرة الأولى على طريق عام (الإنترنت)
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 سيرت «زوكس» التابعة لـ«أمازون»، للمرة الأولى، على جزء صغير من طريق عام في كاليفورنيا، مركبة من دون مقود ولا دوّاسة، والتي طورتها لتكون مستقلة بالكامل.

لكن هذا التطور يبقى محدودا إذ إن الركاب في هذه الرحلة كانوا موظفين في المجموعة نُقلوا مجانا، كما أن المركبة حصلت على إذن بالتنقل ضمن مسار يبلغ 1,6 كيلومتر بين مبنيين في مقر المجموعة في فوستر سيتي، وفق «فرانس برس».

- كل ما تحتاج معرفته عن السيارات المستقلة

غير أن ذلك يشكّل رغم كل شيء محطة رئيسية للمجموعة التي تؤكد أنها سابقة عالمية لمركبة مطورة خصيصا لتكون مستقلة بالكامل.

وتنشر شركات أخرى مثل «وايمو» التابعة لشبكة ألفابت (شركة «غوغل» الأم)، أو «كروز» التابعة لمجموعة «جنرال موتورز»، منذ سنوات في مناطق محددة سيارات قادرة على التنقل من دون سائق، لكنّها تضم مقعدا للسائق ومقودا ودواسة في حال اضطُر انسان لتولي القيادة.

وقالت المديرة العامة لشركة «زوكس» عائشة إيفانز «من خلال الإعلان عن أول رحلة لمركبتنا المستقلة لموظفينا، نحقق إضافة للمجهود الذي حققه القطاع خلال السنة المنصرمة ونقترب من طرح خدمة للأجرة الذاتية القيادة الموجهة للعامة».

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