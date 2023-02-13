«كورفيت 07» قريبا في الأسواق

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت صانعة السيارات الصينية «بي واي دي» سيارتها «كورفيت 07»، وهي سيارة كروس أوفر (SUV) متوسطة الحجم وبعد وصولها للموزعين خلال نوفمبر الماضي، تستعد الشركة لتدشينها رسميا في التاسع من ديسمبر الجاري بالأسواق.

التصميم الخارجي

تتميز الواجهة بتصميم معقد، حيث تأتي بشبكة عريضة مكونة من ستة قضبان تعلوها شبكة أصغر تحمل شعار «BYD» المضيء في منتصفها، ويحيط بها من الجانبين مصابيح نحيفة، ووفقا للشركة فإن تصميم الشبكة مستوحى من شكل الموجات الدائرية فوق سطح الماء وذلك وفقا لموقع «السيارة».

وبخصوص الحجم، تبلغ أبعاد السيارة: 4.820 مم طول، و1.920 مم عرض، و1.750 مم ارتفاع، فيما ترتكز على قاعدة عجلات 2.820 مم.

المقصورة الداخلية

في الداخل تتسع السيارة لخمسة مقاعد بفرش من الجلد، وتظهر فتحة سقف بانورامية (تأتي بشكل قياسي)، كما تأتي عجلة القيادة بتصميم ثلاثي الأضلاع، إلى جانب لوحة عدادات مدمجة، وشاشة عرض رأسية، وشاشة رئيسية كبيرة قابلة للدوران، كما جرى تعزيز المقصورة بنظام صوت بـ12 مكبرا للصوت مع تقنية التحكم في مستوى الصوت المعتمدة على السرعة، ومضخم للصوت بقوة قصوى تبلغ (775 واط)، وتقنية إخفاء الضوضاء «SDVC».

تعتبر «كورفيت 07» أول طراز من بي واي دي يدعم مفتاح «NFC» الرقمي من «Apple»، إضافة إلى الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد يمكن للمالكين استخدام هواتف أو ساعات أبل الذكية لفتح قفل السيارة وغلقه.

منظومة القوة

تعمل السيارة بنظام «PHEV» الهجين، وتقدم في نسختين«DM-i» و«DM-p» وكلاهما يعتمدان على محرك سعته 1.5 لتر متصل بشاحن تيربو بحيث يمكنه توليد قوة 137 حصانا.

وتجمع النسخة «DM-i» محرك البنزين مع محرك كهربي يستقر عند المحور الأمامي للسيارة ليعطي قوة إجمالية 197 حصان، بينما تجمع النسخة «DM-p» محرك البنزين بمحركين كهربائيين أحدهما عند المحور الأمامي والآخر عند المحور الخلفي لتصل القوة الإجمالية إلى 396 حصانا وعزم دوران 656 نيوتن متر.

وتستطيع الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/ ساعة خلال زمن يتراوح بين 8.5 و 8.9 و4.7 ثانية حسب الإصدار.

ومن المتوقع أن تتوفر اختيارات البطارية بين 18.3 كيلوواط/ الساعة بمدى يصل إلى 100 كيلومتر، وبطارية 36.8 كيلوواط/ الساعة بمدى يصل إلى 205 كيلومترات.



«بي واي دي» تستعد لإطلاق سيارتها «كورفيت 07» رسميا (الإنترنت)

«بي واي دي» تستعد لإطلاق سيارتها «كورفيت 07»رسميا (الإنترنت)

«بي واي دي» تستعد لإطلاق سيارتها «كورفيت 07»رسميا (الإنترنت)