«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة

القاهرة - بوابة الوسط

من أجل توسيع مبيعاتها عالميا، بدأت شركة« شانجان موتورز» الصينية عملية الترويج لسيارة «CS85» الجديدة.

وحسب الوكلاء، أتت «Changan CS85» بهيكل كروس أوفر انسيابي شبيه بهياكل سيارات «X6» من «بي إم دبليو»، طوله 4 أمتار و72 سنتيمترا، وعرضه 184 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 270 سم، ومجهّز بعجلات عريضة بمقاس 22 إنشا، وفق «موتو ون».

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وحصلت هذه السيارة على مصابيح أمامية وكشافات ضباب تعمل بأحدث تقنيات «LED» لتوفير إضاءة ممتازة، وزوّدت بكاميرات عالية الدقة توفر رؤية محيطية كاملة حول الهيكل، وحساسات مسافات لتسهيل عملية ركنها، وجهّزتها بأحدث أنظمة المولتيميديا وبشاشة لمسية بمقاس 12.3 بوصة يمكنها الاقتران مع الهواتف والأجهزة الذكية، وشاشة قبالة السائق بمقاس 10.25 بوصة، حسب «روسيا اليوم».

«شانجان موتورز»

وزوّدتها «شانجان موتورز» بنظام لتشغيل المحرك والمصابيح عن بعد، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، بالإضافة إلى أنظمة كهربائية لطي المرايا الجانبية، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، و6 وسادات أمان هوائية، ونظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة.

وتعمل هذه السيارة بسرعة أوتوماتيكية 8 سرعات، ومحركات توربينية بسعة 2.0 لتر وعزم 224 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ويمكنها الوصول إلى سرعة 210 كيلومترات/ ساعة.