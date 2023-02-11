سحب «كيا ريو» من الأسواق الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

لم تحظ سيارة «كيا ريو» بمستقبل مشرق في الأسواق الأوروبية والأسترالية، ومن هذا المنطلق قررت شركة صناعة السيارات الكورية التخلي عنها من التشكيلة الخاصة بها.

ولمحبي سيارة «كيا ريو» يمكنهم الحصول على السيارة من المخزون المتبقي، ولكن بعد نفاد الكمية من المتوقع أن يخرج النموذج رسميا من الأسواق الأوروبية.

ولم تعلن الشركة حتى الوقت الحالي عن وجود بديل لسيارة «كيا ريو» في السوق الأوروبية، ويمكن اختيار «بيكانتو» الأصغر بدلا منها.

ويرجع قرار «كيا» بالتخلي عن سيارة «ريو» إلى ضعف المبيعات مقارنة بالمنافسين وسيارات الدفع الرباعي ذات الحجم المماثل.

وباعت «كيا ريو» 32506 سيارات في العام 2022 في السوق الأوروبية، مقابل 164119 سيارة من منافستها «أوبل كورسا».

بينما باعت 4576 وحدة في أستراليا، مقابل 16168 وحدة من (MG 3) الأكثر مبيعًا.

كما أن بعض الشركات تستغني عن سيارات الهاتشباك الصغيرة، تاركة سيارات الدفع الرباعي الأغلى ثمنا والأكثر ربحية كبديل غير مباشر لها.



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