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نسخة معدلة من تحفة شيفروليه «Trailblazer»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 12:49 مساء
نسخة معدلة من تحفة شيفروليه «Trailblazer»
شركة شيفروليه تطرح نسخا معدّلة من سيارة «Trailblazer» الشهيرة (الإنترنت)
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 ذكر موقع «موتو ون» المتخصص في أخبار السيارات أن شركة شيفروليه كشفت نماذجها الجديدة من سيارات «Trailblazer» المطورة.

وطورت شيفروليه سيارتها هذه لتكون من بين أفضل مركبات الكروس أوفر لهذا العام.

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وتتميز السيارات الجديدة عن مركبات «Trailblazer» التي سبقتها بمظهر أكثر عصيرة، أذ تغيّر فيها شكل الواجهة الأمامية قليلا وأشكال ممتصات الصدمات، وأصبحت المصابيح الأماية فيها أضيق وتعمل بتقنيات LED، كما تغيّر شكل المصابيح الخلفية، وظهرت ألوان جديدة للهيكل الخارجي، وفق «روسيا اليوم».

وداخليا باتت «Trailblazer» شبيهة بسيارات Trax الجديدة من شيفروليه، وحصلت على واجهة قيادة فيها شاشة قبالة السائق بمقاس 8 بوصات، وشاشة لمسية في منتصف الواجهة بمقاس 11 بوصة.

نظام مولتيميديا متطور
وحصلت السيارة على نظام مولتيميديا متطور، ومنافذ مختلفة لشحن الهواتف والأجهزة الذكية، ونظام Chevy Safety Assist، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات، ونظام التحكّم التكيفي بالسرعة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية عالية الدقة.

وبالرغم من أنها سيارة للطرق الوعرة، إلا أن شيفروليه جعلتها اقتصادية في استهلاك الوقود، وزودتها بمحركات بسعة 1.2 ليتر بعزم 139 حصانا، ومحركات بسعة 1.3 ليتر وعزم 157 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 سرعات.

شركة شيفروليه تطرح نسخا معدّلة من سيارة «Trailblazer» الشهيرة (الإنترنت)
شركة شيفروليه تطرح نسخا معدّلة من سيارة «Trailblazer» الشهيرة (الإنترنت)
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