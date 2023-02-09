«فولكس فاغن» تعلن رباعية دفع جديدة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد «فولكس فاغن» لإطلاق رباعية دفع جديدة صممتها لتكون مركبة عصرية وقوية واقتصادية في استهلاك الوقود في الوقت نفسه.

وتأتي سيارة «Tharu» الجديدة كنسخة معدّلة عن مركبات «Teramont» الشهيرة من «فولكس فاغن»، لكنها حصلت على هيكل بطول أربعة أمتار و45 سنتيمترا، وعلى واجهات أمامية أكثر تميزا، خصوصا من حيث تصميم المصابيح وخطوط الإضاءة العرضية الموجودة عليها، وفق «روسيا اليوم».

وتختلف السيارة عن مركبات «Tharu» السابقة بشكل الواجهة الخلفية وتصميم فتحات العوادم التي تظهر منها، وتصميم أقراص العجلات، وتصميم شبك المبرد على مقدمتها.

وداخليا تختلف واجهة القيادة في هذه السيارة عن واجهات مركبات «Tharu» التي ظهرت منذ عامين، إذ تغيّر في الواجهة تصميم فتحات التكييف، وحصلت الواجهة على شاشة لمسية بارزة من منتصفها بمقاس 12 بوصة، يمكنها العمل مع شبكات الإنترنت، كما تغير شكل الموقود فيها، وتصميم أزرار التحكم بأنظمة التكييف.

وجهزت السيارة بنظام للمحافظة على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة، ونظام لتشغيل المحرك والأضواء عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعمل المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 160 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.0 لتر وعزم 186 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.