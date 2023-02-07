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بالفيديو: تعرف إلى كهربائية «SAIC» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 12:51 مساء
بالفيديو: تعرف إلى كهربائية «SAIC» الجديدة
سيارة صينية متطورة تتحدى مركبات «مرسيدس» الكهربائية (الإنترنت)
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تستعد «SAIC» الصينية لطرح مركبتها الجديدة التي وصفها الكثيرون بأنها ستكون منافسا قويا لسيارات «مرسيدس» الكهربائية الحديثة.

الهيكل الخارجي
وتتميز مركبة «رFeifan F7» بهيكل ليفتباك انسيابي مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، طوله خمسة أمتار تقريبا، عرضه 195 سم، ارتفاعه 149 سم، والمسافة بين محري العجلات فيه 300 سم تقريبا وفقا لموقع «روسيا اليوم».
ومن أكثر ما يشد الانتباه في هذه السيارة هو التصميم المميز جدا للمصابيح الأمامية والخلفية، والسقف البانورامي الكبير الذي أتى بمساحة مترين مربعين تقريبا، وأقراص العجلات الأنيقة التي جاءت بمقاس 19 و20 بوصة، فضلا شكل الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات التي تمنح المركبة مظهرا رياضيا.

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المقصورة الداخلية
ولم يقتصر التميز على المظهر الخارجي للسيارة فحسب بل امتد لقمرتها أيضا إذ حصلت السيارة من الداخل على أفضل التقنيات ومعايير الرفاهية، وجهّزت بواجهة قيادة تشبه واجهات سيارات مرسيدس الكهربائية القاهرة، وزوّدت الواجهة بشاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية في منتصفها بمقاس 15.05بوصة تعمل مع تقنيات الواقع المعزز، وشاشة لمسية قبالة مقعد الراكب الأمامي مقاسها 12.3 بوصة.

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وزوّدتها «SAIC» بأنظمة أمان متطورة كنظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، فضلا عن تجهيزها بحساسات للضوء والمطر، وأنظمة الرؤية المحيطية للهيكل عبر الكاميرات.

محرك السيارة
وتعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية تولد عزما يعادل 544 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ سا في غضون 3.7 ثانية، وجهّزت ببطاريات تكفيها لقطع مسافة تزيد على 600 كلم بالشحنة الواحدة.

 

 

سيارة صينية متطورة تتحدى مركبات «مرسيدس» الكهربائية (الإنترنت)
سيارة صينية متطورة تتحدى مركبات «مرسيدس» الكهربائية (الإنترنت)
سيارة صينية متطورة تتحدى مركبات «مرسيدس» الكهربائية (الإنترنت)
سيارة صينية متطورة تتحدى مركبات «مرسيدس» الكهربائية (الإنترنت)
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