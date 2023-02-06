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بالفيديو: تعرف إلى مميزات «changan uni-v» الصينية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 01:40 مساء
بالفيديو: تعرف إلى مميزات «changan uni-v» الصينية الجديدة
مركبة صينية جديدة منافس قوي لسيارات «تويوتا» (الإنترنت)
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أعلن وكلاء شركة «changan» الصينية أن الشركة تنوي توسيع مبيعات سيارات «uni-v» الجديدة التي ستشكل منافسة قوية لمركبات «Camry» الشهيرة من «تويوتا».

هيكل السيارة
وتأتي «changan uni-v» الجديدة بهيكل انسيابي يحمل ملامح الحداثة والقوة في الوقت نفسه، ومجهز بجنح هوائي متحرك على الصندوق الخلفي كما في بعض نماذج سيارات «أودي»، ومزود بعجلات عريضة بمقاس 18 إنشا وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».
وأتى هيكلها بطول أربعة أمتار و68 سنتيمترا، عرضه 183 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 275 سم، ومسافة الخلوص الأرضي له 152 ملم.

التصميم الداخلي
وتتمز هذه السيارة بتصميمها الداخلي وخصوصا تصميم المقود ولوحة المؤشرات الصغيرة التي ثبتت فوقه، فضلا عن حصولها على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة لمسية في المنتصف وشاشات قبالة السائق، كما حصلت على نظام شحن لاسلكي للهواتف.

وتأتي السيارة مزودة بمصابيح LED متطورة، وسقف بانورامي كبير، ونظام تهوية للمقاعد، ونظام تثبيت السرعة، ونظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، ونظام الرؤية المحيطية للهيكل عبر الكاميرات.

محرك السيارة
وحصلت هذه السيارة على محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 181 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 7.1 ثانية، والوصول إلى سرعة 205 كلم/سا.
 

 

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