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بالفيديو: تعرف إلى عائلية «مازدا» الجديدة «CX-90»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 12:20 مساء
بالفيديو: تعرف إلى عائلية «مازدا» الجديدة «CX-90»
«مازدا» تكشف أكبر سياراتها العائلية.. تعرف على مميزاتها (الإنترنت)
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كشفت «مازدا» عن سيارة «CX-90» الجديدة التي صنفت من بين أجمل السيارات العائلية وأكثرها تميزا.

هيكل السيارة
وتأتي السيارة الجديدة شبيهة بعض الشيء بسيارات «CX-90» الجديدة من مازدا، لكنها أتت بهيكل أكبر، وتغير فيها شكل ممتصات الصدمات وتصميم الكروم الذي يزين العناصر الخارجية، كما جهزت بزجاج جانبي أكبر، وحصلت على إطارات بمقاس 21 إنشا وفقا لموقع «روسيا اليوم».

داخلية السيارة
وحصلت المركبة من الداخل على نظام مولتيميديا متطور، وواجهة قيادة فيها شاشتان بمقاس 10.25 و12.3 بوصة، وزودت بنظام صوتيات مدعوم بـ12 مكبر صوت، وثلاثة صفوف من المقاعد المجهزة بنظام تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.

سيارة جديدة أنيقة ورخيصة الثمن من «مازدا»

زودت السيارة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة الرؤية المحيطية عبر الكاميرات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر.

محرك السيارة
وتعمل نماذج هذه السيارة بمنظومة هجينة تضم محرك بنزين بسعة 2.5 ومحركا كهربائيا، يولدان معا عزما يعادل 327 حصانا، كما جهزت بنظامي دفع أمامي ورباعي، وحصلت على أنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف الطرقات.
 

 

«مازدا» تكشف أكبر سياراتها العائلية.. تعرف على مميزاتها (الإنترنت)
«مازدا» تكشف أكبر سياراتها العائلية.. تعرف على مميزاتها (الإنترنت)
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